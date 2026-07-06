FIFA rechaza apelación de Bélgica y Folarin Balogun puede jugar con Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026

Folarin Balogun puede jugar con Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica

La comisión de apelación de la FIFA rechazó este lunes el recurso de la Selección de Bélgica contra la readmisión del delantero estadounidense Folarin Balogun. Esto quiere decir que el futbolista queda habilitado para jugar este lunes en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

En un comunicado, la FIFA indicó que la Federación Belga de Futbol (URBSFA) “no está legitimada para interponer un recurso contra esta decisión, al no ser parte en el procedimiento”.

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El Comité de Apelación de la FIFA, no hizo lugar a la apelación de la Federación de fútbol de Bélgica. Consideró que la federación europea no tenía legitimidad por no ser "parte en el procedimiento".



Balogun Habilitado ¡PERO OJO! https://t.co/UZ3c4LTicz pic.twitter.com/EWJEuuF86M — Sebastián Álvarez Albanell (@sebaalvareza) July 6, 2026

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