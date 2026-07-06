FIFA rechaza apelación de Bélgica y Folarin Balogun puede jugar con Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026

La comisión de apelación de la FIFA rechazó este lunes el recurso de la Selección de Bélgica contra la readmisión del delantero estadounidense Folarin Balogun. Esto quiere decir que el futbolista queda habilitado para jugar este lunes en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo 2026.
En un comunicado, la FIFA indicó que la Federación Belga de Futbol (URBSFA) “no está legitimada para interponer un recurso contra esta decisión, al no ser parte en el procedimiento”.
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