¿El último baile? Los históricos números que deja Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal

El portugués conquistó una Eurocopa y dos UEFA Nations League con su selección.

La eliminación de Portugal frente a España en los octavos de final del Mundial 2026 podría representar el cierre de la histórica etapa de Cristiano Ronaldo con su selección. A sus 41 años, el delantero disputó los 90 minutos y todo apunta a que ese encuentro será el último con la playera portuguesa.

Después de más de dos décadas defendiendo a su país, el capitán luso deja una colección de récords que lo colocan entre los futbolistas más importantes de todos los tiempos. Desde su debut en 2003 hasta este posible adiós, construyó una carrera que cambió la historia del futbol portugués.

Más de 20 años haciendo historia

Cristiano Ronaldo debutó con Portugal el 20 de agosto de 2003 frente a Kazajistán, cuando apenas tenía 18 años. Desde entonces acumuló 233 partidos internacionales, convirtiéndose en el jugador con más apariciones en la historia de su selección.

Además, anotó 146 goles, cifra que lo mantiene como el máximo goleador de la historia del futbol de selecciones, un registro que ningún otro futbolista ha logrado alcanzar.

Seis Mundiales y una colección de récords

El delantero participó en seis Copas del Mundo consecutivas (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), donde también estableció otro récord al convertirse en el primer jugador en marcar en seis ediciones distintas del torneo.

A lo largo de los Mundiales firmó 11 anotaciones, la mayor cantidad para un futbolista portugués, superando incluso a la leyenda Eusébio.

Los títulos que cambiaron la historia de Portugal

Más allá de los récords individuales, Cristiano Ronaldo fue el líder de la generación más exitosa del futbol portugués. Como capitán levantó la Eurocopa 2016, el primer gran título en la historia del país, además de conquistar las UEFA Nations League de 2019 y 2025.

Su legado también incluye 14 goles en Eurocopas, 10 hat-tricks con la selección y más de 140 victorias defendiendo la camiseta portuguesa, marcas que lo consolidan como el futbolista más importante que ha tenido Portugal.

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