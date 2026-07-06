El video más triste que verás de Cristiano Ronaldo en su último partido en una Copa del Mundo (VIDEO)

Terminó el sueño mundialista de Cristiano Ronaldo. Portugal quedó eliminada en los octavos de final de Norteamérica 2026 ante España, dejando uno de los videos más tristes en la carrera de CR7; llorando desconsoladamente en su último partido en el máximo torneo.

Luego de seis ediciones jugadas, por lo menos un gol en cada una de ellas, el astro de 41 años de edad nacido en Madeira disputó su último compromiso en una Copa del Mundo. Tras el silbatazo final, se le vio caminar por la cancha con la cara roja del inconsolable llanto.

Cristiano Ronaldo llorando tras jugar su último partido.



Estoy hundido 🥹😭💔pic.twitter.com/MiIx0kiXgY — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 6, 2026

Cristiano Ronaldo jugó los 90 minutos en el partido entre Portugal y España, en donde la Furia Roja consiguió el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 con un gol en los últimos minutos de Mikel Merino.

Fue un partido complicado en Dallas, en donde los españoles fueron contundentes, además que El Comandante no encontró una posición cómoda para disparar. Se quedó con las gansa de anotar otro gol.

Antes del partido CR7 salió a conferencia de prensa con su característica confianza y se enganchó con la prensa, al asegurar que algunos lo querían ver fuera.

“Tienen muchas ganas que no venga más, no me quieren ver más. Ya llegará el día, pero independientemente de lo que pase mañana, saldré de aquí con la conciencia tranquila, al mil por ciento, porque el futbol me ha dado todo, mi pasión, mi querer”, dijo.

¿Qué deja la participación de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo 2026?

Cristiano Ronaldo participó en seis Mundiales diferentes. Inició en Alemania 2006, siguió en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y terminó en Norteamérica 2026.

En total marcó 11 goles, que aunque no lo ponen entre los mejores anotadores del campeonato, demuestran su capacidad frente a la portería rival. Es el primer futbolista que anota en seis ediciones diferentes del certamen.

“Jugar por tantos años no es por necedesias, fue por pasión, juego en la selección porque me encanta jugar. Pase lo que pase estaré feliz, no puedo ponerme presión y decir tengo la obligación de ganar, es disfrutar cada partido”, comentó antes del partido.

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