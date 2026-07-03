Speed presume un Lamborghini edición especial de Cristiano Ronaldo; ¿cuánto vale?

El famoso streamer estadounidense Speed es uno de los aficionados más pasionales que hay de Cristiano Ronaldo. El creador de contenido siempre encuentra formas de mostrar su apoyo y la más reciente es con un auto deportivo con la imagen del astro portugués. Una muestra más que al exjugador del Real Madrid es su ídolo.

El coche está siendo llamado el “Lamborghini Ronaldo”, pues está pintado con los colores de la bandera de Portugal y en el cofre tiene un dibujo de CR7 haciendo su festejo del “Siuu”. No se sabe bien el valor del vehículo, pero medios señalan que puede rondar los 700 mil dólares (más de 12 millones de pesos mexicanos).

El creador de contenido mostró el vehículo en sus redes sociales, durante una transmisión en vivo, donde destacó los detalles personalizados en honor al astro portugués. Las referencias a Cristiano Ronaldo en el automóvil son varias, incluyendo el icónico número 7 y diversos elementos que hacen alusión al cinco veces ganador del Balón de Oro.

La pasión de Speed por Cristiano Ronaldo es bien conocida, pues siempre que puede tiene la playera 7 de Portugal o de los equipos donde ha jugado el nacido en Madeira. Durante la Copa del Mundo 2026 ha estado en los estadios apoyándolo en directo y celebrando con euforia los goles del Equipo de las Cruces.

Speed seguirá demostrando su amor por CR7

Speed, de los influencers más grandes en popularidad y números en el mundo, seguirá apoyando a Cristiano Ronaldo en Norteamérica 2026, pues Portugal derrotó a Croacia, con polémica, para avanzar a los octavos de final del torneo.

CR7 anotó ante los croatas su primer gol en una ronda de eliminación de Mundiales y fue con la especialidad de la casa; los penaltis. Tomó el balón y tuvo la personalidad para empatar el juego. Su anotación permitió mantener a los lusos dentro del partido y eventualmente conseguir la remontada.

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