¡Que siempre no! El México vs Inglaterra vuelve a cambiar de horario; conoce los detalles

Después de mucha incertidumbre y poca información por parte de la FIFA, todo indica que el encuentro entre México e Inglaterra se mantendrá en el horario ya presupuestado, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

En las primeras horas de este viernes 3 de julio del 2026, el comentarista de TUDN, Andrés Vaca, confirmó que el compromiso se movería de horario, pero después de varias horas sin una confirmación oficial por parte de la FIFA, tanto Gibrán Araige como el narrador antes mencionado afirmaron que todo se queda como estaba planeado.

🇲🇽 VS 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Pues parece que FIFA se está echando para atrás con el cambio de horario!!!



Todo indica que el partido se mantendrá a las 6:00 pm.



Hay molestia de ambas federaciones.



A esperar qué pasa…🤷🏻‍♂️



Jajajajaja qué relajo!!! @TUDNMEX — Gibrán Araige (@GibranAraige) July 3, 2026

¿Cuál era la razón por la que el México vs Inglaterra iba a cambiar de horario?

A dos días del partido entre México e Inglaterra, comenzó a circular la noticia sobre el cambio de horario del encuentro, además de que salieron a la luz varias razones por las que se tomaría esta decisión.

La primera fue por un tema climatológico, ya que a esa hora se tiene previsto que haya una tormenta eléctrica en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México; otros reportes informaron que todo esto ocurrió por un tema televisivo en Inglaterra, ya que cambiar el cotejo a las 12:00 del día ayudaba a la transmisión en Europa.

Al final, ninguna de las selecciones estuvo de acuerdo con este cambio y todo se quedará como la FIFA lo tenía planeado desde un inicio, así que la afición que tiene boleto para el compromiso puede seguir con su misma logística para el encuentro.