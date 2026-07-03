¿Por qué los jugadores de México regresaron los lujosos relojes que les obsequió un influencer?

La Selección Mexicana derrotó a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y con ello hizo ganar al influencer SteveWillDoIt una apuesta millonaria que realizó para el encuentro en el Estadio Ciudad de México; por eso el creador de contenido decidió regalar Rolex a los futbolistas antes de que le ganaran a los sudamericanos.

Tras viralizarse los videos en redes sociales y que la polémica se hiciera presente, la Selección Mexicana informó en redes sociales que los relojes fueron devueltos al influencer por iniciativa propia.

“La SNM informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido, SteveWillDoIt, los relojes que por iniciativa propia les había regalado”, se lee en el mensaje.

La SNM informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido, @stevewilldoit los relojes que por iniciativa propia les había regalado. — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 3, 2026

Se hablaba sobre una sanción a los futbolistas mexicanos

El momento en el que el creador de contenido le regaló relojes Rolex a los futbolistas de la Selección Mexicana se hizo viral y Sergio Sarmiento habló en redes sociales sobre una posible sanción a los jugadores de tres años de suspensión y una multa de 100 mil francos.

Sin embargo, esa regla solo es válida si el jugador fue el que apostó o hay algún amaño de partidos, aquí los futbolistas no tienen nada que ver porque el que realizó la apuesta fue SteveWillDoIt.

Aun así, los jugadores ya devolvieron los relojes al creador de contenido a pesar de que fue un regalo para ellos. Ahora ya se preparan para enfrentar a Inglaterra en el Estadio Azteca.

DCO