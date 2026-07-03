¿Quién es Natalie Max? La novia de Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra

Thomas Tuchel se ha convertido en uno de los protagonistas del Mundial 2026 al dirigir a la Selección de Inglaterra en busca del título. Sin embargo, además de su trayectoria en los banquillos, la vida personal del estratega alemán también ha despertado el interés de los aficionados.

Desde hace varios años, el entrenador mantiene una relación con Natalie Max, una ejecutiva brasileña que ha optado por mantenerse lejos de los reflectores pese a la notoriedad de su pareja.

A diferencia de otras figuras vinculadas al futbol, su presencia pública es limitada.

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La pareja comenzó su relación en 2022, poco después del divorcio de Tuchel, y desde entonces ha sido vista en distintos eventos y viajes.

Aunque procuran mantener un perfil discreto, Natalie ha acompañado al técnico en diferentes etapas de su carrera, incluida su actual aventura al frente de la selección inglesa.

Thomas Tuchel with a new look 😎 pic.twitter.com/inLLedPcjI — ESPN UK (@ESPNUK) July 3, 2026

¿Quién es Natalie Max?

Natalie Max es una ejecutiva y consultora de marketing de nacionalidad brasileña. Durante más de una década ha desarrollado su carrera profesional como directora de Natexo, una empresa especializada en estrategias de marketing y comunicación.

Además de su trayectoria empresarial, es madre de dos hijos de una relación anterior. No suele participar en eventos públicos relacionados con el futbol y mantiene sus redes sociales y su vida personal alejadas del foco mediático, una decisión que ha contribuido a conservar un perfil reservado pese a la popularidad de Thomas Tuchel.

Diversos medios europeos señalan que Natalie y el entrenador alemán comenzaron a salir en mayo de 2022. Su primera aparición pública ocurrió durante unas vacaciones en Cerdeña, Italia, donde fueron fotografiados disfrutando de un viaje juntos.

Antes de iniciar su noviazgo con Natalie Max, Thomas Tuchel estuvo casado durante 13 años con Sissi Tuchel, con quien tuvo dos hijas. Tras su separación, el técnico alemán inició una nueva etapa sentimental junto a la empresaria brasileña.

Natalie ha acompañado al entrenador durante sus diferentes proyectos profesionales, incluido su paso por el Bayern Múnich y ahora en la Selección de Inglaterra.

Mientras Tuchel concentra sus esfuerzos en llevar a Inglaterra a las últimas instancias del Mundial 2026, Natalie Max continúa enfocada en su carrera profesional, manteniendo el bajo perfil que la ha caracterizado desde que comenzó su relación con uno de los entrenadores más reconocidos del futbol europeo.

This story about Thomas Tuchel says far more about him than anything he has ever done as a football manager... 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



After moving to Paris in 2018, Tuchel hired a Filipino woman to help his family at home. She worked incredibly hard, often putting in extra hours, and quickly became… pic.twitter.com/A7YcRhlEWI — The Away Fans (@theawayfans) July 3, 2026

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MSL