Así le fue a Inglaterra la última vez que jugó en el Estadio Azteca en una Copa del Mundo (VIDEO)

Inglaterra no tiene buenos recuerdos de su último partido en el Estadio Azteca.

Inglaterra volverá a jugar en el Estadio Azteca después de 40 años de la última vez que disputó un encuentro ahí. Sus recuerdos no son para nada buenos, pues su duelo más reciente en el Coloso de Santa Úrsula fue el 22 de junio de 1986, cuando cayó 2-1 ante Argentina en cuartos de final del Mundial de México 1986.

Cuatro décadas después, el equipo de la rosa enfrentará a la Selección Mexicana en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, con el objetivo de seguir con vida en el torneo tripartita y de paso dejar atrás los fantasmas de Diego Armando Maradona y compañía.

La dolorosa derrota de Inglaterra en su juego más reciente en México

Argentina le propinó una de sus peores derrotas a Inglaterra en aquellos cuartos de final de México 86, en un imponente Estadio Azteca a mediodía.

Todos los goles del partido fueron en el segundo tiempo. El 1-0 fue la famosa ‘mano de Dios’ de Diego Armando Maradona al 51′. Tan solo cuatro minutos después de aquella trampa que no vio el árbitro, el Pelusa hizo el denominado ‘gol del siglo’, cuando se llevó a cuanto inglés se le puso encima antes de abatir al guardameta Peter Shilton.

Inglaterra encontró el gol hasta el minuto 81 por conducto de Gary Lineker, quien marcó con un remate de cabeza para dejar sin oportunidad a Nery Pumpido.

Reset and go again 💪 pic.twitter.com/PCduvVk8QM — England (@England) July 2, 2026

Inglaterra busca revancha en el Azteca 40 años después

Con el goleador Harry Kane como su principal referente, Inglaterra vuelve a la cancha del Estadio Azteca para disputar un partido de Copa del Mundo, solamente que esta vez lo hace para enfrentar a México.

Los tres leones, de la mano del entrenador alemán Thomas Tuchel, llegan como favoritos por la calidad y el valor de su plantilla, pero enfrente está un Tricolor motivado y al alza, pues ganó sus cuatro partidos previos y no ha recibido gol.

Inglaterra jugará por primera vez en México en lo que va de la Copa del Mundo 2026, pues sus anteriores cuatro compromisos los disputó en Estados Unidos.

EVG