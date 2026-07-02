México vs Inglaterra: Así le ha ido al Tricolor ante su rival en los octavos del Mundial 2026

La Selección Mexicana antes del partido ante Ecuador en la Copa del Mundo 2026

La Selección Mexicana se enfrentará a su similar de Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El Tricolor y Los Tres Leones no son equipos ajenos, pues se han enfrentado en varias ocasiones, pero con balance positivo para los europeos.

El choque en el Estadio Azteca este domingo 5 de julio será el décimo enfrentamiento entre mexicanos e ingleses, pero será apenas el segundo en un Mundial.

Con el corazón por delante, la fe intacta y el respaldo de todo un país. 💚🤍❤️



Este domingo, vamos 𝑱𝑼𝑵𝑻𝑶𝑺 como uno mismo en nuestra casa. ✨#SomosMéxico pic.twitter.com/fOyv4OsTbE — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 2, 2026

Los enfrentamientos entre México e Inglaterra

1959 - México 2-1 Inglaterra - Partido amistoso

1961 - Inglaterra 8-0 México - Partido amistoso

1966 - Inglaterra 2-0 México - Mundial 1966 (Fase de grupos)

1969 - México 0-0 Inglaterra - Partido amistoso

1985 - México 1-0 Inglaterra - Partido amistoso

1986 - Inglaterra 3-0 México - Partido amistoso

1997 - Inglaterra 2-0 México - Partido amistoso

2001 - Inglaterra 4-0 México - Partido amistoso

2010 - Inglaterra 3-1 México - Partido amistoso

¡Aquí no hay tiempo que perder! 😤⚽



Un día después de la mágica noche ante Ecuador, ya estamos entrenando para los Octavos de Final contra Inglaterra en la Copa del Mundo. 🌎#SomosMéxico💚 pic.twitter.com/wK8w4P505n — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026

Así han sido los juegos entre México e Inglaterra

México e Inglaterra se han enfrentado 9 veces oficiales, con saldo de dos victorias nacionales, un empate y seis triunfos para El Equipo de la Rosa.

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El primer juego se registró fue en un amistoso en 1959, con marcador de 2-1 para el Tricolor. Los históricos goles del triunfo los marcaron Raúl Cárdenas y Salvador Reyes.

En 1961 los europeos cobraron revancha al apabullar 8-0 a los tricolores. Después se dio el recordado juego en la Copa del Mundo Inglaterra 1966, en donde los anfitriones se quedaron con los tres puntos.

¡Tenemos rival! ⚽



Enfrentaremos a Inglaterra en Octavos de Final. 🇲🇽🆚 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



¡Vamos por el pase a la siguiente ronda!



¡Con todo, Incondicionales! 👊#SomosMéxico pic.twitter.com/ImB2cmf2s1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026

Como preparación para el Mundial 1986, México consiguió la que, hasta el momento, es la última conquista ante Inglaterra. Luis Flores, jugador de los Pumas, fue el autor de la anotación en el partido disputado en 1985 en el Coloso de Santa Úrsula.

En el mismo año se tuvo otro compromiso, aunque no cuenta como oficial por no celebrarse en una Fecha FIFA; los británicos aplastaron 4-0. Los últimos cotejos han sido de carácter amistoso y en todo Los Tres Leones han salido airosos; 3-0 en 1986, 2-0 en 1997, 4-0 en 2001 y 3-1 en 2010.

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