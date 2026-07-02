México vs Inglaterra: Así le ha ido al Tricolor ante su rival en los octavos del Mundial 2026

La Selección Mexicana se enfrentará a su similar de Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El Tricolor y Los Tres Leones no son equipos ajenos, pues se han enfrentado en varias ocasiones, pero con balance positivo para los europeos.
El choque en el Estadio Azteca este domingo 5 de julio será el décimo enfrentamiento entre mexicanos e ingleses, pero será apenas el segundo en un Mundial.
Los enfrentamientos entre México e Inglaterra
- 1959 - México 2-1 Inglaterra - Partido amistoso
- 1961 - Inglaterra 8-0 México - Partido amistoso
- 1966 - Inglaterra 2-0 México - Mundial 1966 (Fase de grupos)
- 1969 - México 0-0 Inglaterra - Partido amistoso
- 1985 - México 1-0 Inglaterra - Partido amistoso
- 1986 - Inglaterra 3-0 México - Partido amistoso
- 1997 - Inglaterra 2-0 México - Partido amistoso
- 2001 - Inglaterra 4-0 México - Partido amistoso
- 2010 - Inglaterra 3-1 México - Partido amistoso
Así han sido los juegos entre México e Inglaterra
México e Inglaterra se han enfrentado 9 veces oficiales, con saldo de dos victorias nacionales, un empate y seis triunfos para El Equipo de la Rosa.
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El primer juego se registró fue en un amistoso en 1959, con marcador de 2-1 para el Tricolor. Los históricos goles del triunfo los marcaron Raúl Cárdenas y Salvador Reyes.
En 1961 los europeos cobraron revancha al apabullar 8-0 a los tricolores. Después se dio el recordado juego en la Copa del Mundo Inglaterra 1966, en donde los anfitriones se quedaron con los tres puntos.
Como preparación para el Mundial 1986, México consiguió la que, hasta el momento, es la última conquista ante Inglaterra. Luis Flores, jugador de los Pumas, fue el autor de la anotación en el partido disputado en 1985 en el Coloso de Santa Úrsula.
En el mismo año se tuvo otro compromiso, aunque no cuenta como oficial por no celebrarse en una Fecha FIFA; los británicos aplastaron 4-0. Los últimos cotejos han sido de carácter amistoso y en todo Los Tres Leones han salido airosos; 3-0 en 1986, 2-0 en 1997, 4-0 en 2001 y 3-1 en 2010.
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