Miguel Herrera confirma el futuro de David Ospina en el Atlante ¿se va o se queda el colombiano? (VIDEO)

David Ospina fue el fichaje bomba del Atlante para este Apertura 2026, pero el portero colombiano llegó con una lesión en el brazo por lo que no pudo debutar con los Potros de Hierro y menos de un mes después se anuncia su salida de la institución.

“David ya no regresa, está claro, David ya no regresa, es muy difícil que regrese me da mucha pena por él porque tenía muchas ganas de estar con nosotros. Fue muy sincero que eso también lo agradezco muchísimo, cualquiera se puede hacer pende... y decir ‘cobro, aquí estoy y así llevársela’ y él fue honesto conmigo, me dijo ‘me duele mucho, voy a ver que me vean y me revisen bien’. De ahí aplausos para David, la sinceridad que tuvo”, comentó Miguel Herrera.

¡OSPINA NO REGRESA CON EL ATLANTE! ❌



👀 Miguel Herrera explicó por qué David Ospina ya no formará parte del Atlante. pic.twitter.com/HW3NtuXfXF — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 16, 2026

David Ospina se va del Atlante sin jugar un solo minuto

El Atlante se reforzó de buena manera de cara al Apertura 2026 y David Ospina fue uno de estos fichajes para los Potros de Hierro, se esperaba que por su trayectoria en el viejo continente el colombiano se convirtiera en el arquero titular del conjunto azulgrana; sin embargo, esto no fue así.

El guardameta sudamericano tenía una lesión en el codo desde su llegada a Ciudad de México y en el mes que estuvo aquí no se pudo recuperar, por lo que Óscar Jiménez fue el cancerbero titular del equipo de Miguel Herrera, realizando un buen trabajo tanto en Liga MX como en Leagues Cup.

David Ospina de va del futbol mexicano sin haber pisado el campo de juego con el Atlante, aunque el club comentó que su salida estaba en pausa hasta que terminara su rehabilitación, Miguel Herrera confirmó que el colombiano ya no entra en planes del equipo capitalino.

A toda la Familia Azulgrana y medios de comunicación. pic.twitter.com/8bCD9FEutm — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) August 14, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar el Atlante en la Liga MX?

El Atlante se mantiene con solo una derrota en su experiencia en la Liga MX, su marca es de una victoria, dos empates y un descalabro, lo que actualmente los pone en el décimo puesto de la tabla general del Apertura 2026.

El siguiente compromiso será ante los Tigres de la UANL, un partido que puede ser para los Potros de Hierro por el presente de los universitarios, ya que no tienen entrenador ni una idea de juego clara sobre el campo.

Los auriazules se medirán a los azulgranas el 21 de agosto del 2026 en la cancha del Estadio Universitario en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO