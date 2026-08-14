¡OFICIAL! Atlante en problemas con su máxima figura y Miguel Herrera podría sufrir una dura pérdida

El Atlante ha sorprendido a propios y extraños con su actuación en su regreso a la Primera División, ya que ficharon a jugadores que ya tenían experiencia en el máximo circuito y uno de ellos fue el colombiano David Ospina, quien llegó a los Potros de Hierro después de disputar la Copa del Mundo con su país.

Sin embargo, poco menos de un mes después de hacerse oficial la contratación del guardameta colombiano, el conjunto de la capital anunció que David Ospina y su vínculo con el conjunto de la capital está en pausa hasta que termine la rehabilitación del guardameta cafetero.

“El Club Atlante informa que, de común acuerdo con el portero David Ospina, se ha determinado finalizar su vínculo con la institución. La decisión se tomó priorizando en todo momento el bienestar y la salud adel arquero colombiano y los objetivos de la institución Azulgrana”, se puede leer en el comunicado emitido por el Atlante.

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David Ospina es el nuevo portero del Atlante. ı Foto: X @Atlante

David Ospina llegó al Atlante con una lesión en el codo

David Ospina es una de las leyendas de la Selección de Colombia, formó parte del gran equipo que disputó la Copa del Mundo de Brasil 2014 y estuvo presente en este último Mundial, aunque sin participación con el equipo de Néstor Lorenzo durante todo el torneo.

Ospina no juega un compromiso desde el 1 de junio del 2026, cuando defendió el marco de los cafeteros en un encuentro amistoso ante Costa Rica, pero la última aparición del sudamericano a nivel de clubes fue el 23 de mayo de este año, cuando Atlético Nacional venció 3-1 al Tolima en las semifinales de la Liga de Colombia.

David Ospina arribó a México para firmar con el Atlante con una lesión en el codo, la cual venía arrastrando desde ya hace algunas semanas, razón por la que Miguel Herrera no pudo contar con él para los partidos de Leagues Cup en Estados Unidos.

• 3️⃣ Mundiales

• Futbolista con más partidos disputados en la @FCFSeleccionCol 🇨🇴

• Experiencia en Europa 🌍



La leyenda colombiana, @D_Ospina1, ya está en CDMX. #LesGusteONoLesGuste #LesPrometimosVolver pic.twitter.com/zDsrOnpsGP — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 21, 2026

David Ospina es el futbolista con más partidos con la Selección de Colombia

David Ospina inició su carrera profesional en Atlético Nacional y tardó dos años en dar el salto al futbol de Europa para formar parte del Niza, donde llamó la atención de diferentes clubes de otros países y fue el Arsenal quien se quedó con el guardameta cafetero.

Después de cuatro años con los Gunners, David Ospina se fue un año de préstamo al Napoli de la Serie A y tras su cesión fue contratado por el conjunto de Italia. En 2022 fichó por el Al-Nassr, club en el que coincidió con Cristiano Ronaldo.

Tras 14 años en el extranjero, Ospina decidió volver a su país para volver a vestir los colores del Atlético Nacional en 2024 y dos años después firmó su contrato con el Atlante, club en el que aún no debuta y su futuro con los Potros de Hierro es incierto.

DCO