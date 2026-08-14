Cruz Azul recibe la peor noticia en su regreso a la Liga MX y se encienden alarmas en La Máquina

Cruz Azul antes de un partido de la Leagues Cup

El Cruz Azul se enfrenta a los Xolos de Tijuana en la reanudación del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, pero lo hace con ausencias notables, pues después de la Leagues Cup el conjunto cementero tiene varias bajas producto de lesiones en sus jugadores.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, La Máquina perderá a Rodolfo Rotondi, Gonzalo Piovi y Willer Ditta presentan diversas afectaciones que no les permitirán hacer el viaje a Tijuana para el duelo correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Qué disparo 🎯

Qué golazo 🔥



NICO IBÁÑEZ 💙 pic.twitter.com/DplayRO1lw — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 14, 2026

Bajas de La Máquina ante Xolos

Rodolfo Rotondi que continuará con su proceso de recuperación en CDMX

Gonzalo Piovi que tiene una lesión muscular en el isquiotibial derecho

Willer Ditta por una contusión en la rodilla izquierda

No realizarán el viaje a Tijuana:



- Rodolfo Rotondi que continuará con su proceso de recuperación en CDMX.



- Gonzalo Piovi que tiene una lesión muscular en el isquiotibial derecho



- Willer Ditta por una contusión en la rodilla izquierda. — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) August 14, 2026

Las posibles alternativas

De acuerdo con información de Adrián Esparza, comunicador de TUDN, Rodolfo Rotondi se mantiene en su proceso de recuperación y se mantendrá en la Ciudad de México, esperando que el Cruz Azul pueda recuperarlo en las siguientes semanas.

Gonzalo Piovi, defensor cementero, no podrá acompañar a sus compañeros a la Zona Norte del país porque presenta una lesión muscular en el isquiotibial derecho. El entrenador Joel Huiqui deberá utilizar a otros elementos para enfrentar a La Jauría.

¡A seguir luchando por los tres puntos! pic.twitter.com/WdRXqrKmyP — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 14, 2026

Y por último, el central colombiano Willer Ditta tiene una contusión en la rodilla izquierda, siendo una gran ausencia para el equipo capitalino, que entrando en la cuarta fecha del torneo mexicano se encuentra en la sexta posición con seis unidades luego de dos victorias y una derrota.

Cruz Azul se presenta al juego ante los Xolos luego de ser eliminados de la Leagues Cup. La Máquina perdió por 2-1 ante el Chicago Fire de la MLS, resultado que dejó a los celestes con menos diferencia de goles que Monterrey, club que se queda con el cuarto puesto de la tabla general y con el boleto a la ronda de eliminación directa.

aar