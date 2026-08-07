Leyenda de Cruz Azul apunta a convertirse en el nuevo director técnico de Tigres

El peruano Juan Reynoso, leyenda de Cruz Azul, podría convertirse en el nuevo entrenador de Tigres después de la salida del argentino Guido Pizarro, quien de momento es reemplazado por Hernán Elizondo, quien está en calidad de timonel interino.

De acuerdo con versiones de otros medios nacionales, Gerardo Torrado, actual vicepresidente de los de la UANL, sugirió al exdefensa para ocupar el banquillo del conjunto felino, que no comenzó nada bien el Apertura 2026 de la Liga MX, pues solamente suma un punto después de tres jornadas.

🚨🐯 JUAN REYNOSO, MUY CERCA DE TIGRES



Juan Reynoso está muy cerca de convertirse en el nuevo director técnico de Tigres.



Según la revista peruana Agencia Andina, Tigres está en negociaciones con Juan Reynoso. pic.twitter.com/jIrRVJUzMJ — Nación Tigres (@naciontigres) August 7, 2026

Andina, Agencia Peruana de Noticias, fue la que reveló que Juan Reynoso es una seria opción para ser el nuevo director técnico de Tigres, esto debido a su experiencia al frente de Cruz Azul en entre enero de 2021 y mayo de 2022, además de que también ocupó el banquillo del Puebla.

El exitoso paso de Juan Reynoso con Cruz Azul

Juan Reynoso tuvo un breve pero destacado paso como timonel de Cruz Azul, pues en su primer torneo, el Guard1anes 2021, guió a La Máquina a romper una racha de 23 años y medio sin levantar el título de la Liga MX.

El exzaguero peruano había sido parte como jugador del más reciente trofeo que los de La Noria habían conseguido en el Invierno 1997, por lo que fue doblemente significativo que con él al mando los cementeros hayan roto su sequía.

Juan Reynoso solamente estuvo tres torneos al frente de Cruz Azul, pero no pudo replicar el éxito del Guard1anes 2021, aunque también llevó a los capitalinos a la conquista del Campeón de Campeones 2020-2021.

Tigres, a corregir el rumbo en el Apertura 2026

Las derrotas a manos de Xolos y Querétaro, aunado al empate contra Atlético de San Luis, tienen a Tigres en el sitio 16 de la clasificación con apenas un punto luego de tres fechas en el Apertura 2026.

En estos momentos, los de la UANL afrontan la Leagues Cup bajo las órdenes de Hernán Elizondo, quien quedó como interino ante la salida de Guido Pizarro.

Cuando se reanude la Liga MX, Tigres visitará el Estadio Jalisco para medirse ante el Atlas en la Jornada 4, duelo en el que buscará su primera victoria en el Torneo Apertura 2026.

EVG