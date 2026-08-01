Miguel Herrera, la pesadilla de Cruz Azul en la Liga MX; las derrotas más dolorosas de La Máquina ante el Piojo

Cruz Azul sufre varias de las veces que tiene en el banquillo de enfrente a Miguel Herrera.

A Miguel Herrera se le da bien enfrentar a Cruz Azul en su carrera como director técnico, y esta noche se comprobó al guiar al Atlante a su primera victoria en su regreso a la Liga MX después de imponerse 3-1 precisamente a La Máquina.

El Piojo ha logrado algunos de sus triunfos más importantes en su trayectoria en los banquillos ante los cementeros. El más recordado de ellos es el de la final del Clausura 2013, al frente del América, que ganó en penaltis después de lograr un cardiaco empate global.

Piojo Herrera y Atlante terminaron con el invicto de Huiqui al frente de Cruz Azul 😎



El entrenador celeste llegó a 10 partidos invicto. pic.twitter.com/1tbeXutq83 — Futbol Picante (@futpicante) August 2, 2026

Para Cruz Azul ha sido una especia de pesadilla tener en el banquillo de enfrente a Miguel Herrera, quien le ha tomado la medida a los celestes.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX Atlante logra su primer triunfo en su regreso a la Liga MX tras quitarle el invicto al Cruz Azul de Joel Huiqui

Las caídas más dolorosas de Cruz Azul ante Miguel Herrera

Final Clausura 2013

Un autogol de Alejandro Castro, derivado de un remate de cabeza de Moisés Muñoz, mandó a tiempo extra la final de vuelta del Clausura 2013 entre América y Cruz Azul, que tenía la serie ganada hasta el minuto 87, cuando descontó Aquivaldo Mosquera.

Las Águilas acertaron sus cuatro cobros en la definición en penaltis, donde La Máquina erró dos tiros para quedarse con un doloroso subcampeonato ante los entonces dirigidos por Miguel Herrera.

Final Apertura 2018

En su segunda etapa como entrenador del América, Miguel Herrera le ganó otra final de Liga MX a Cruz Azul, esta ocasión en el Torneo Apertura 2018.

Sin el drama vivido cinco años atrás, Edson Álvarez se convirtió en el héroe de las Águilas en el cotejo de vuelta en el Estadio Azteca con sus dos goles para el 2-0 con el que los de Coapa ganaron su título 13.

Cuartos de final Clausura 2019

Apenas un semestre después de aquella final del Apertura 2018, América y Cruz Azul se enfrentaron en los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2019.

Los de La Noria ganaban 1-0 el duelo de ida, pero los azulcremas se repusieron y ganaron 3-1. Los cementeros se impusieron 1-0 en la vuelta, un triunfo insuficiente y amargo ante los de Miguel Herrera porque quedaron eliminados.

Miguel Herrera termina con invicto de Huiqui en Cruz Azul

Este sábado el Cruz Azul tuvo otra inesperada y sorpresiva derrota contra Miguel Herrera, aunque esta vez no fue con el Piojo como estratega del América, sino al frente del Atlante.

Los Potros de Hierro ganaron 3-1 el duelo correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2026, lo que representó el primer triunfo de los azulgranas en Liga MX después de 12 años y también la primera derrota de los celestes con Joel Huiqui en el banquillo.

El exdefensa estaba invicto después de 10 juegos como entrenador de Cruz Azul, racha a la que el Atlante de Miguel Herrera le puso fin.

EVG