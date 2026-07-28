Así juega Óscar Perea, el nuevo refuerzo del América para el Apertura 2026 de la Liga MX

Óscar Parea es nuevo refuerzo del América para la Liga MX

El Club América confirmó al colombiano Óscar Perea como su nuevo refuerzo para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El futbolista de 20 años de edad llega para apuntalar la reestructuración al mando del entrenador Guillermo Almada.

Las Águilas alcanzaron un acuerdo de préstamo con opción de compra con el Estrasburgo de Francia, dueño de su carta, aunque el jugador viene de un paso por el AVS de Portugal. “De Colombia, con sed por ganarlo todo. Es momento de volar juntos, Óscar”, dice el conjunto crema en redes.

De Colombia, con sed por ganarlo todo. Es momento de volar juntos, Óscar. 🦅🔝#PereaEsÁguila pic.twitter.com/8CRNPf8p16 — Club América (@ClubAmerica) July 28, 2026

Así juega Óscar Perea, nuevo refuerzo del América

Óscar Perea es un jugador que, de acuerdo a reportes de medios nacionales y expertos en análisis, otorga velocidad y desequilibrio, cayendo a banda en muchas ocasiones y encarando, siempre buscando el uno contra uno.

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A pesar de no ser un extremo nominal, el atacante busca la diagonal para rematar a puerta o buscar pases filtrados.

“¡Vamos juntos en esto, Óscar! Rompámosla en la cancha, unidos por el mismo objetivo", dicen las Águilas del América en otra publicación.

Óscar Perea nació en 2006 en Medellín, Colombia. Inició su carrera en el Atlético Nacional, debutando bajo las órdenes del uruguayo Pablo Repetto. Su frescura lo hicieron de los jóvenes a seguir en el campeonato cafetero.

Sus cualidades llamaron la atención del Racing Club de Estrasburgo de Francia, que en últimos años se ha fijado en joven talento sudamericano, teniendo en sus filas también al paraguayo Julio Enciso.

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