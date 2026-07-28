COM respalda a Cecilia Lee y rechaza comentarios racistas contra la mexicana en Santo Domingo 2026

El Comité Olímpico Mexicano (COM) condenó las comentarios racistas contra la taekwondoín azteca Seo Hyun Cecilia Lee Kimes, quien sufrió ataques luego de conquistar la medalla de plata en poomsae individual en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“El Comité Olímpico Mexicano rechaza de manera categórica cualquier expresión discriminatoria dirigida a nuestras atletas”, inicia el mensaje del COM, que respondió a una publicación de una página en Instagram que descalificó a la atleta tricolor.

Rechazamos cualquier expresión discriminatoria dirigida hacia nuestros y nuestras atletas. pic.twitter.com/Dp4s76f690 — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 28, 2026

“La publicación de la página @liganacional_gt reduce la identidad de una deportista a su apariencia y ascendencia, perpetuando estereotipos que no tienen cabida en el ámbito deportivo ni en ningún otro espacio”, explica el mensaje.

“Seo Hyun Cecilia Lee Kimes es mexicana, representa a México con orgullo, disciplina y entrega, y su nacionalidad, como la de cualquier persona, la define su historia, su cultura y su compromiso con el país que porta en el pecho, no sus rasgos físicos ni su apellido”, argumenta el COM.

Seo Hyun Cecilia Lee Kimes nació en México y ha representado al país durante toda su trayectoria profesional. Ha llevado los colores del país en competencias internacionales y lamentó este incidente.

“El deporte debe ser un espacio de respeto, unión y competencia sana. Condenamos todo acto que violente la dignidad de nuestras atletas y hacemos un llamado a informar con responsabilidad, especialmente desde plataformas con esta visibilidad”, añade.

La página @liganacional_gt escribió: “México llevóa a la surcoreana Lee Kim para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe”.

“Reconocemos la destacada actuación de Alejandra Higueros y expresamos nuestra felicitación tanto a ella como a Seo Hyun Cecilia Lee Kim por la gran competencia que brindaron, demostrando el alto nivel deportivo, el profesionalismo y el espíritu de fair play que distinguen al deporte”, termina el mensaje del COM.

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