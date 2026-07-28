Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: resumen de medallas que México ganó hoy 28 de julio

La actividad de los mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 continúa este martes 28 de julio, en el que hay presencia nacional en las cinco finales programadas, además de que la ciclista Yareli Acevedo compite en ómnium.

Ana Sofía Sánchez y Julia García se enfrentan en una final mexicana en tenis. Caen también las últimas medallas en taekwondo y judo, además de que comienzan las preliminares de clavados.

La delegación de México puede llegar este 28 de julio a las 100 preseas apenas en el cuarto día de actividades en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

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Un total de 23 disciplinas tienen a mexicanos en acción para este martes en Santo Domingo, entre ellas ajedrez, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, golf, natación y tiro deportivo.

Así fue la cosecha de preseas en el día

Donovan Guevara y David Carballo lograron el 1-2 y se quedan con el oro y plata, respectivamente, en gimnasia de trampolín de Santo Domingo 2026.

Sofía Hernández derrotó 144-143 a la venezolana Ana Mendoza en tiro con arco compuesto femenil individual para colgarse la medalla de bronce.

El cuarteto de gimnastas mexicanos hace un acumulado de 4 medallas en #SantoDomingo2026 🇩🇴.



👉🏻 Se conquista el 1-2 en individual varonil.

👉🏻 Continúan las pruebas sincronizado ambas ramas y mixto.



🥇 🇲🇽

🥈 🇲🇽

🥉 🇻🇪#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/Ysyujb4lIn — CONADE (@conadeoficial) July 28, 2026

La gimnasia debuta en el medallero para México con el 2-3 de Dafne Navarro y Patricia Núñez en el trampolín. Ambas buscarán el podio en sincronizados.

En slalom varonil en el esquí acuático, Carlos Lamadrid Hernández capturó el bronce con marca de 3.50/58/11.25 dentro de la jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Se sumó otra plata gracias a Carlos Monsiváis, quien terminó segundo en la final de 100 metros sprint varonil, con 9.873, en el patinaje de velocidad.

¡CAMPEONAS! 🚣🏻‍♀️🇲🇽



Las mexicanas Melissa Márquez, Ailyn Ibarra, Jennifer De la Rosa y Ximena Castellanos ganan la presea de oro 🥇en la final de remo W4x, con 7:10.97 minutos, en #SantoDomingo2026#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/69W0Gmozi1 — CONADE (@conadeoficial) July 28, 2026

Otro oro llegó de la mano de Melissa Márquez, Ailyn Ibarra, Jennifer De la Rosa y Ximena Castellanos, quienes se convirtieron en campeonas centroamericanas en la final de remo W4x, con 7:10.97 minutos.

La primera medalla de este 28 de julio fue histórica, ya que Maite Arrillaga y Rafael Mejía, con un tiempo de 7:39.31, obtuvieron para México la primera presea dorada en el debut de la prueba dos remos sin timonel mixto.

EVG