Ecuestre mexicano arranca con dos oros y una plata su participación en Santo Domingo 2026

El ecuestre mexicano tuvo un gran comienzo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

La selección mexicana de ecuestre inició con paso firme su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, luego de cosechar dos medallas de oro y una de plata en las primeras finales de la disciplina de evento completo, disputadas en el Centro Ecuestre Palmarejo.

México firmó un destacado 1-2 en la final de salto individual del evento completo gracias a Fernando Parroquín Delfín, quien se proclamó campeón con 34.1 puntos de penalización, y Luis Ariel Santiago Franco, quien obtuvo la plata tras registrar 35.4 unidades.

El conjunto integrado por Luis Santiago, Gerardo Parroquín, Fernando Parroquín y Bischel Hernández se proclamó campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con 126.6 puntos de penalización 🏇



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México también gana metal áureo en prueba por equipos

Posteriormente, la escuadra integrada por Luis Ariel Santiago, Gerardo Parroquín, Fernando Parroquín y Bischel Hernández finalizó en el primer lugar con un acumulado de 126.6 puntos de penalización, por delante de Colombia y Honduras, en la prueba por equipos del evento completo.

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México comenzó su participación en el ecuestre como la delegación más destacada de la jornada, al obtener dos de los títulos en disputa y confirmar su fortaleza regional en una disciplina que históricamente ha aportado importantes resultados al deporte nacional en el ciclo olímpico, que en esta ocasión apunta a Los Ángeles 2028.

EVG