¿Quién era Andrés Parada ‘Suco’, futbolista español que falleció?

Murió Andrés Parada ‘Suco’, futbolista destacado por su amplio desarrollo en equipos como el FC Barcelona. El deportista falleció este pasado viernes 24 de julio a los 87 años de edad en Ferrol, Galicia; permanecía hospitalizado por una infección pulmonar.

“Ex jugador y socio de la Agrupación de Jugadores del FC Barcelona, ​​nos ha dejado a la edad de 87 años. Desde la Agrupación queremos dar nuestro más sincero pésame a su familia, amigos y personas cercanas. Descanse en paz", lamentó la Agrupación de Jugadores del FC Barcelona.

¿Quién era Andrés Parada ‘Suco’?

Andrés Parada Alvite, conocido como Suco de manera popular, nació en Santa Uxia de Ribeira en La Coruña el 27 de septiembre de 1938. Fue un futbolista español que se desempeñaba como delantero

Debutó como futbolista profesional en el Racing de Ferrol antes de formar parte del Barcelona FC en un Clásico frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Durante sus dos temporadas en el conjunto barcelonista (1959-60 y 1960-61), disputó 14 partidos oficiales y anotó dos goles: uno en Liga frente a Las Palmas y otro en la Copa ante el propio Racing de Ferrol.

Su nombre quedó ligado a una de las épocas doradas del azulgrana, aunque su etapa en el equipo fue breve. Esto porque formó parte de un Barça histórico dirigido por Helenio Herrera, con el que conquistó una Liga española y una Copa de Ferias.

⚫️ El Racing lamenta el fallecimiento de su exfutbolista Andrés Parada ‘Suco’



💚 Disputó 53 partidos oficiales con la camiseta verdiblanca la temporada entre 1961 y 1963https://t.co/Cr10fsuWJj pic.twitter.com/dqqPYUkOEV — Real Racing Club (@realracingclub) July 27, 2026

Durante su tiempo en el conjunto, coincidió con nombres míticos como Ladislao Kubala,Antoni Ramallets,Luis Suárez,Joan Segarra,Enric Gensana,Zoltán Czibor,Sándor KocsisoEulogio Martínez, una plantilla histórica.

Después de su paso por el Camp Nou, Suco formó parte de Racing de Santander, donde encontró continuidad y disputó 53 partidos oficiales entre 1961 y 1963. Posteriormente defendió las camisetas del Valencia CF, el RC Deportivo de La Coruña y el Atlético Arousa. En 1968, Andrés Parada puso fin a su carrera deportiva jugando para el Atlético Ribeira.

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