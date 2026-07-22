¿Quién es Santiago Homenchenko? El futbolista uruguayo que es novio de Leslie Gallardo

Leslie Gallardo le dio una nueva oportunidad al amor a más de un año de su ruptura con Emilio Osorio, ahora con el futbolista uruguayo Santiago Homenchenko, quien actualmente juega en los Gallos Blancos del Querétaro de la Liga MX,

En una transmisión en vivo, la influencer se mostró muy emocionada y decidió compartir con el público de MasterChef quién es su nueva pareja. “Vamos a hacer la presentación oficial señora bonita. Oficialmente, él es mi novio, échense el taco de ojo. Por eso estoy feliz”, comentó la creadora de contenido.

Con razóooon la vemos más feliz que nunca a nuestra bellísima Leslie Gallardo. ¡Este es el notición! 🥹#MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por Azteca UNO.

⁣⁣

Acceso Total en Disney Plus. pic.twitter.com/yUZFCq8tMH — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) July 20, 2026

En el video, aparece por unos pocos segundos Santiago Homenchenko, quien fue reconocido por los fans del futbol. Después, con el estilo intenso y apasionado que la caracteriza, Leslie Gallardo también realizó una publicación en la que podemos ver a su pareja.

Además, ella porta con orgullo la playera del equipo de su pareja, aunque cabe mencionar que no ha dado más detalles de cómo conoció al deportista y cuándo ocurrió el flechazo entre ellos.

“Enamórate de ti. De la vida. Y después, de quien haga más bonita a ambas”, escribió en la publicación que rápidamente generó reacciones positivas de parte de quienes felicitaron a la joven por este nuevo episodio en su vida donde se ve plena y feliz.

¿Quién es Santiago Homenchenko?

Santiago Damián Homenchenko Bianchi nació el 30 de agosto de 2003 en Soriano, Uruguay. Es un futbolista uruguayo de ascendencia ucraniana e italiana que juega como mediocentro en Querétaro Fútbol Club de la Primera División de México. El atleta tiene 22 años de edad, mide 1.85 y pesa 78 kilos aproximadamente.

Tras tener sus primeros minutos con el primer equipo de Peñarol, fue convocado por el entrenador Marcelo Broli para defender el país en los Juegos Suramericanos de 2022 en Paraguay; sin embargo, una lesión lo apartó de las futuras citaciones y no fue convocado al Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2023.

¿Quieres saber más?

Santiago Homenchenko de Querétaro humilla cruelmente a Kevin Mier con un GOLAZO de más de 60 metros (VIDEO)

Leslie Gallardo de MasterChef anuncia su separación con Emilio Osorio ¿Por qué terminaron?

Valentino Martin: Edad, estatura y redes sociales del hijo de Ricky Martin

¿Quién es la última novia de Ferrán Torres, autor del Gol de España vs. Argentina en la final del Mundial?