Santiago Homenchenko de Querétaro humilla cruelmente a Kevin Mier con un GOLAZO de más de 60 metros (VIDEO)

Santiago Homenchenko acaba de sorprender a la afición del Querétaro y toda la Liga MX, con el tremendo golazo que acaba de anotarle al Cruz Azul, el cual fue desde atrás de media cancha y con una distancia de más de 60 metros.

Con esta anotación, los Gallos Blancos lograron ponerse en ventaja en el partido y Homenchenko consiguió su segundo tanto en el encuentro. El mediocampista uruguayo está teniendo una gran temporada con el Querétaro; en siete partidos lleva cuatro goles.

La jugada de la tremenda anotación que logró Santiago Homenchenko fue toda de él, pues cortó un pase entre líneas de José Paradela, condujo el balón y, cuando vio que Kevin Mier se encontraba adelantado, decidió disparar a puerta y sorprender al arquero colombiano, que terminó enojado con su equipo por el terrible fildeo que realizó al momento de querer detener la pelota.

Querétaro puede quitarle el invicto a Cruz Azul en la Liga MX

Lo que parecía un partido cantado para el Cruz Azul está siendo un tremendo calvario para el equipo de Nicolás Larcamón, pues están a 45 minutos de perder el invicto en la Liga MX y sería ante el décimo séptimo puesto de la tabla general.

Con los dos goles de Homenchenko, los Gallos Blancos están consiguiendo una gran victoria en la cancha del Estadio Olímpico Universitario y tres puntos que los ayudan bastante para escalar posiciones en la competencia.

Todo está en manos de la Máquina si no quieren perder su invicto y la racha de siete partidos con victoria, además de que podría peligrar su liderato, pues iniciaron el partido ante los Gallos Blancos como el primer lugar de la general.

¿Cuál será el siguiente partido de Cruz Azul y Querétaro en Liga MX?

Después de este encuentro, el Cruz Azul y el Querétaro se prepararán para afrontar su partido de la Jornada 11 del Apertura 2025; la Máquina se medirá ante los Xolos y los Gallos Blancos tendrán un partido difícil contra los Tigres.

El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón tendrá un gran reto ante el equipo de Tijuana, pues los pupilos de Sebastián Abreu están siendo la sorpresa del torneo y actualmente están en el sexto puesto de la general.

Del otro lado, la institución de Benjamín Mora recibirá en el Estadio La Corregidora al equipo de Guido Pizarro; los dos compromisos se llevarán a cabo el domingo 28 de septiembre.

