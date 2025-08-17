Querétaro sorprende con el fichaje de Diego Reyes pero el dorsal que portará se lleva los reflectores

Al medio tiempo de su duelo ante el Atlas, los Gallos Blancos del Querétaro presentaron de manera oficial a su nuevo refuerzo para el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el defensor central mexicano Diego Reyes, quien utilizará un número poco habitual en zagueros, pues se anunció ante la afición con la dorsal ‘9′.

Durante la semana mucho se habló sobre una gran presentación que tenía que hacer el Querétaro y por fin anunciaron que Diego Reyes llegó a su nuevo hogar. “Bienvenido a tu nueva casa”, fue el mensaje que mandaron los emplumados.

Luego de 6 años de pertenecer a los Tigres de la UNAL, Diego Reyes dejó la institución regiomontana y ahora tendrá una nueva experiencia en el futbol mexicano, en un equipo que pelea por diferentes objetivos en el futbol mexicano.

Los Incomparables son una escuadra que está acostumbrada a luchar por el título de la Liga MX, mientras que para el Querétaro llegar a la fase final del campeonato ya es un gran logro, además que su principal meta es esquivar el pago de la multa.

Querétaro amarga debut de Diego Cocca con el Atlas

En el penúltimo juego de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX los Gallos Blancos del Querétaro siguen sin levantar el camino, pero lograron rescatar un punto y evitaron la derrota al empatar 3-3 ante los Rojinegros del Atlas en los últimos minutos.

El técnico argentino Diego Cocca estuvo a segundos de empezar su segunda etapa como entrenador de los Zorros con el pie derecho al estar a nada de conseguir su segunda victoria del torneo, aunque por momentos sufrieron muchos ante los locales, que de manera agónica lograron la igualdad.

¡Gol del 🦊Atlas!



El vigente campeón de goleo, Uroš Đurđević🇷🇸, le vuelve a dar la ventaja a los 🔴⚫Rojinegros.



El gol fue validado tras revisión del VAR. pic.twitter.com/aJo1uQ32Vz — FOX (@somos_FOX) August 17, 2025

El Querétaro sigue siendo el único equipo de la Liga MX que no ha ganado en el Torneo Apertura 2025, pero ya tiene un empate. Este juego puede terminar con la salida del entrenador mexicano Gilberto Mora del banquillo del Querétaro, que para este torneo cambió de dueños, pero los resultados se han mantenido de la misma manera.

aar