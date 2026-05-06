¿Por qué la final de Champions League entre Arsenal y PSG se jugará a las 10 de la mañana en México?

PSG y Arsenal se verán las caras en Budapest para la final de la Champions League.

La final de la Champions League ya quedó definida y el próximo 30 de mayo el Arsenal y el Paris Saint-Germain se verán las caras en Budapest para definir ya sea al nuevo campeón del torneo internacional o al octavo bicampeón de la competencia en toda la historia.

Sin embargo, antes del arranque de esta temporada la UEFA anunció el cambio de horario para la final de este año, la cual se jugará en domingo a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, un horario fuera de lo común, porque siempre se jugaba a las 14:00 horas.

The holders will defend their title in Budapest 🏆🇭🇺#UCLfinal pic.twitter.com/v4rlDlDmJc — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 6, 2026

¿Por qué la UEFA decidió cambiar el horario de la final de la Champions League?

La UEFA tomó la decisión de adelantar la final de la Champions League y en Europa será a las 18:00 horas, esto con el fin de que los aficionados que asistan al estadio en Budapest tengan un mejor acceso al transporte público y tener un viaje más seguro de vuelta a su lugar de residencia.

Además de que este cambio aumentará el impacto económico de la ciudad al ofrecerle a la afición la posibilidad de continuar con las celebraciones, de igual forma el horario ayuda a que se facilite la asistencia de familias y niños al partido más importante de la temporada para la UEFA.

De igual forma, al nuevo horario de ajusta a una franja horaria que para los continentes como América y Asia es más accesible, con el fin de tener una audiencia televisiva y digital, enfocándose en los aficionados más jóvenes.

Paris Saint-Germain vs Arsenal: Budapest final set 😤#UCLfinal pic.twitter.com/KbTa4HVTCd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 6, 2026

Arsenal busca su primera Champions y el PSG su bicampeonato

La final de la Champions League se disputará entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain, dos equipos que buscan el título del torneo internacional para marcar un hito en la historia de la competencia de la UEFA.

Los Gunners disputarán su segunda final de la Liga de Campeones en su historia, la primera vez fue en 2006 cuando cayeron a manos del Barcelona, equipo en el que estaba Rafael Márquez como pareja de Puyol en la defensa blaugrana.

Por su parte, el Paris Saint-Germain llega a su segunda final consecutiva y el equipo de Luis Enrique quiere volverse el octavo bicampeón en la historia de la Champions League para meterse a los libros de historia del torneo de la UEFA.

DCO