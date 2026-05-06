Final Champions League Arsenal vs PSG: Cuándo, a qué hora y por dónde ver EN VIVO y GRATIS

Tras una temporada de muchas emociones, goleadas y sorpresas, la Champions League ya conoce a los dos equipos que se verán las caras en Budapest para definir al campeón de la edición 2026 del torneo internacional, escuadras que prometen un compromiso muy entretenido.

De un lado tenemos al Arsenal, líder de la Premier League y que busca levantar su primer título de la Champions League, por su parte el Paris Saint-Germain llega como el favorito a este encuentro por ser el actual campeón de la Liga de Campeones y buscan ser bicampeones del torneo internacional.

Los Gunners suman su segunda final de Champions League en su historia y tuvieron que pasar 20 años para que el conjunto londinense se metiera al encuentro por el título de la competencia más importante a nivel de clubes.

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Cuándo, a qué hora y por dónde ver EN VIVO y GRATIS la final de la Champions League

La final de la edición 2026 de la Champions League se llevará a cabo en la cancha del Puskás Aréna en Budapest, Hungría, el próximo domingo 30 de mayo en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México, un horario no tan habitual para la final de este torneo. La transmisión podrá seguirse en vivo a través de HBO Max y FOX One.

Fecha: domingo 30 de mayo del 2026

Hora: 10:00

Estadio: Puskás Aréna

Transmisión: HBO Max y FOX One

El Arsenal tiene todo por ganar y nada que perder, así que arriesgarán todo en busca de su primera Orejona y convertirse en el vigésimo quinto equipo que lleva el trofeo de la Champions League a su vitrina.

The 2026 Champions League final: Paris Saint-Germain vs Arsenal 🏆#UCLfinal pic.twitter.com/p8DE7qhWet — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 6, 2026

PSG podría ser el octavo bicampeón de la Champions League

El Paris Saint-Germain no tuvo un gran inicio de campaña, pero en este cierre el equipo de Luis Enrique vuelve a demostrar que es uno de los clubes más fuertes de toda Europa y se instalan nuevamente en la final de la Champions League.

El conjunto parisino podría convertirse en la octava institución del viejo continente en convertirse bicampeón de la Liga de Campeones de la UEFA, lista en la que están clubes como el Real Madrid, Ajax, Bayern Múnich, Benfica, Inter de Milán, Liverpool, Nottingham Forest y AC Milan.

Sin embargo el Paris Saint-Germain aún no puede cantar victoria, pues el próximo 30 de mayo tendrán enfrente al Arsenal que busca levantar por primera vez la Champions League, así que tendremos a un nuevo campeón o al octavo bicampeón.

DCO