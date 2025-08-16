Memo Ochoa regresaría a la Liga MX como la bomba de un equipo inesperado

El portero mexicano Guillermo Ochoa estaría cerca de regresar a la Liga MX con un equipo inesperado, pues se reporta que el Mazatlán está sondeando a la leyenda del arco, que con la temporada iniciada no tiene club.

Según con información de TUDN, Los Cañoneros tienen en la mira a Memo Ochoa para que sea su refuerzo en la portería, algo que podría ayudar a ambas partes, para que el equipo tenga un portero de experiencia y Ochoa actividad de cara al Mundial 2026.

Por el momento no hay negociaciones, ni acercamientos, pues se trata de simple interés de Mazatlán, que estaría sondeando la actualidad de Guillermo Ochoa, quien se quedó sin equipo luego de salir del balompié de Portugal, en donde no le fue bien.

Ochoa, según información, necesita minutos y jugar para ser considerado en la Selección Mexicana para el Mundial 2026. La leyenda azteca incluso estuvo en la lista de la Copa Oro 2023, en donde México venció a Estados Unidos.

A Guillermo Ochoa, quien salió de las filas de las Águilas del América, se la ha vinculado con varias escuadras de la Liga MX para seguir su carrera.

El veterano portero tapatío Memo Ochoa tiene tres meses sin jugar, pues no lo hace desde el 17 de mayo de este 2025, cuando disputó los 90 minutos en la derrota de 3-0 que el AVS SAD sufrió ante el Moreirense.

Aquel encuentro correspondió a la Jornada 34 de la Temporada 2024-2025 de la Primeira Liga, a la que llegó a mediados del 2024. Memo Ochoa ha recibido 45 goles en 23 partidos oficiales con el AVS SAD, que evitó su descenso en Portugal.

Ochoa habría pedido oportunidad de ir a Chivas

El experimentado portero Memo Ochoa estaría tan desesperado por no encontrar equipo que habría sido ofrecido para jugar con las Chivas, pues quiere estar activo antes del Mundial del 2026.

De acuerdo con Rafael Ramos, periodista de ESPN, el guardameta surgido del América ha sido ofrecido a todos los clubes de la Liga MX, entre ellos el Rebaño, e inclusive estaría dispuesto a jugar gratis.

“Sigue sin equipo. Según las versiones que hay, Guillermo Ochoa ha sido ofrecido a todos los equipos, incluyendo al Guadalajara. Ha sido ofrecido y prácticamente cobrando nada”, señaló al respecto Rafael Ramos.

