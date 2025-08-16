¡Lamentable! Aficionados de Tigres se agarran a golpes en las tribunas tras derrota ante América (VIDEO)

Aficionados de Tigres se agarraron a golpes después del partido de la Jornada 5 de la Liga MX contra el América.

La violencia se hizo presente de nueva cuenta en la Liga MX. Aficionados de Tigres se agarraron a golpes en las tribunas del Estadio Universitario después de la derrota ante América en la Jornada 5 del Apertura 2025.

De acuerdo con reportes de medios como Fox Sports, seguidores del equipo de la UANL reaccionaron de mala manera tras el tropiezo ante las Águilas, y se agarraron a golpes entre ellos en las gradas de la Zona Norte.

🚨 La derrota de #Tigres terminó en violencia en el Uni.



Aficionados felinos se enfrentaron a golpes entre ellos, desatando caos en la tribuna tras el silbatazo final en el juego ante #América que finalizó 3-1. pic.twitter.com/LxF4UzaiUH — ABC Deportes MX (@abc_deportes_mx) August 17, 2025

Reportes señalan que los aficionados de Tigres se hicieron de palabras entre ellos y la discusión subió de tono, lo que desató el pleito en las gradas del ‘Volcán’.

Liga MX reprueba violencia en el Estadio Universitario

La Liga MX condenó por medio de un comunicado la pelea entre aficionados de Tigres en las tribunas del Estadio Universitario.

El organismo también dio a conocer que dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades luego de los hechos violentos tras el duelo entre los felinos y el América.

La LIGA BBVA MX informa: pic.twitter.com/4j44L4TJqs — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 17, 2025

“Tras la riña presentada esta noche en la tribuna del Estadio Universitario durante el partido Tigres vs. América, en el que no hubo lesionados, dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades”, indicó al respecto la Liga MX.

La Liga MX culminó su mensaje haciendo un llamado a los aficionados para que impere la paz y haya un ambiente sano y familiar dentro y fuera de cada uno de los estadios.

EVG