El Grande Americano sorprende en Triplemanía XXXIII cantando Cielito Lindo en su salida al ring (VIDEO)

Llegó la hora de la lucha estelar en Triplemanía XXXIII y el primero en salir a escena fue El Grande Americano, quien dio un tremendo show en la Arena Ciudad de México cantando una de las canciones más representativas de nuestro país.

El gladiador mexicano demostró el gran español que maneja y, desde que salió atrás de las pantallas hasta que se subió al ring, no soltó el micrófono y la afición cantó al unísono el Cielito Lindo junto al Grande Americano.

Los fanáticos que asistieron al recinto se sorprendieron de la tremenda voz que tiene el luchador de la WWE al cantar un himno para los mexicanos. Cabe recalcar que es la primera vez que El Grande Americano se presenta en México y el gladiador estadounidense odia a los luchadores aztecas.

It's singalong time with El Grande Americano! 🎤



WATCH HERE ▶️: https://t.co/BN8ycjEj2P pic.twitter.com/OcoepVHty7 — WWE (@WWE) August 17, 2025

El Grande Americano en busca del Megacampeonato de la Triple A

El Grande Americano fue uno de los gladiadores elegidos para participar en la lucha estelar de Triplemanía XXXIII en un evento de Fatal Four-Way, donde busca llevarse el Megacampeonato de la Triple A.

El gladiador que pertenece a las filas de la World Wrestling Entertainment se está enfrentando a Dominik Mysterio, El Hijo del Vikingo y Dragon Lee, para definir al ganador del cinturón del campeonato antes mencionado.

Además de salir con la canción de Cielito Lindo al ring, El Grande Americano trae una extraordinaria máscara que de un lado tiene la bandera de Estados Unidos y del otro el lábaro patrio de México.

The AAA Mega Championship is on the line in the main event of Triplemania XXXIII!



WATCH HERE ▶️: https://t.co/BN8ycjEj2P pic.twitter.com/hrSRsAvem1 — WWE (@WWE) August 17, 2025

¿Qué sigue después de Triplemanía XXXIII para WWE?

Después de organizar la edición 33 de Triplemanía, la WWE se volverá a enfocar en SmackDown y Raw, porque en unas semanas se viene un evento internacional para la empresa estadounidense.

La World Wrestling Entertainment se prepara para viajar a Francia y llevar a cabo el famoso evento Clash in Paris, donde los aficionados de los encordados estadounidenses podrán ver la lucha entre John Cena y Logan Paul.

El evento internacional que tiene sede en la ciudad de París se celebrará el próximo domingo 31 de agosto, donde también podríamos ver la presencia del gladiador favorito de los mexicanos, Penta Zero Miedo.

