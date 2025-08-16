Omos gana la Copa Bardahl de Triplemanía XXXIII al ser el último luchador en pie (VIDEO)

Omos salió a escena en la Copa Bardahl y fue el rival a vencer de los demás 13 participantes en el primer evento de Triplemanía XXXIII, pero la altura y el poder del gladiador nigeriano fueron lo que ayudaron a que se llevara la victoria.

La Arena Ciudad de México estaba a punto de ver cómo La Parka vencía a Omos, cuando ya lo tenía agarrado de las cuerdas por fuera del ring, pero el luchador de la WWE se mantuvo en la contienda y sacó al gladiador mexicano para quedarse con la Copa Bardahl.

Durante la primera lucha de Triplemanía XXXIII, gladiadores como La Parka, Laredo Kid, Abismo Negro Jr., Taurus, Mecha Wolf, Cruz Del Toro, Pimpinela Escarlata, Cibernético y Microman fueron algunos de los que participaron en la Copa Bardahl.

OMOS WON THE COPA BARDAHL 😱 #TripleMania pic.twitter.com/BVoK8jqfj3 — Cody Rhodes Forever ❤️🐐 (@WeWantCody234) August 17, 2025

La Copa Bardahl fue el evento que inició la edición número 33 de Triplemanía, esta lucha es parecida al Royal Rumble que se lleva a cabo en la WWE, donde cierto tiempo sale un gladiador y el último que se mantenga en pie arriba del ring, sin caer el piso, es el ganador.

El evento que enfrenta a luchadores de la Triple A y la WWE inició con el pie derecho con la Copa Bardahl y con la afición de la Arena Ciudad de México gritando, aplaudiendo y viviendo cada golpe que recibieron durante la primera lucha del día.

Después de la Copa Bardahl, la cartelera completa de Triplemanía XXXIII iniciará, con la pelea entre El Mesías y El Hijo de Dr. Wagner Jr. por el Campeonato Latinoamericano AAA y el último evento será el de El Hijo del Vikingo vs. Dominik Mysterio vs. Dragon Lee vs. El Grande Americano por el Megacampeonato de la AAA.

The COPA BARDAHL kicks it all off at Triplemania XXXIII!



WATCH HERE ▶️: https://t.co/BN8ycjEj2P pic.twitter.com/3mq1VISjVW — WWE (@WWE) August 17, 2025

¿Cuál es la cartelera completa de Triplemanía XXXIII?

Todo está listo para iniciar la edición 33 de Triplemanía , en donde tendremos combates espectaculares entre las estrellas de la Triple A y los mejores luchadores de la WWE. Esta es la cartelera completa del magno evento de lucha libre.

El Hijo del Vikingo vs. Dominik Mysterio vs. Dragon Lee vs. El Grande Americano por el Megacampeonato de la AAA

El Mesías vs. El Hijo de Dr. Wagner Jr. por el Campeonato Latinoamericano AAA

Lady Flammer vs. Natalya vs. Faby Apache por el Campeonato Reina de Reinas AAA

Los Garza (Ángel y Berto) vs. Psycho Clown y Pagano por el Campeonato Mundial en Parejas AAA

The Judgment Day (Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez) vs. Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice en Relevos mixtos AAA vs. WWE

Después del gran éxito que tuvieron con Worlds Collide, la afición de los encordados mexicanos y estadounidenses espera con ansias el inicio de Triplemanía 33 para volver a ver a las estrellas de las dos empresas en acción.

DCO