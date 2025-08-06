Estrella de la WWE se lleva el dolor más amargo al ver perder a sus Pumas en vivo y no es Dominik Mysterio

Estrella de la WWE se hizo presente en el Pumas vs Inter Miami.

Una superestrella de la WWE asistió al Chase Stadium para presenciar el partido entre los Pumas y el Inter Miami; lamentablemente, el equipo de sus amores cayó derrotado y las fotos que circulan en redes sociales muestran su tristeza por el resultado.

Se trata de Finn Bálor, luchador irlandés, que tiene una relación con una presentadora mexicana. El gladiador de la empresa estadounidense se dio el tiempo para ir a ver en vivo al equipo que apoya su esposa, pero terminaron derrotados y eliminados de la Leagues Cup.

Finn Bálor y su pareja aparecieron en la transmisión de Apple TV durante el medio tiempo del partido, donde se pudo ver que el luchador le pide a su esposa que le tome una foto y hace una cara de tristeza por el resultado que se estaban llevando los de la UNAM, pero siempre con la camiseta bien puesta.

Finn Balor viendo lo culero que juegan los Pumas de su esposa: pic.twitter.com/DlFlV3vFRv — Martinalgui (@MartinoliCuri) August 7, 2025

¿Quién es la esposa mexicana de Finn Bálor?

El amor está donde sea y eso lo confirma Finn Bálor, quien está casado con Veronica Rodríguez, presentadora mexicana que actualmente trabaja en Telemundo Deportes.

Rodríguez conoció al luchador irlandés cuando todavía trabajaba en Fox Sports México, donde la periodista aparecía en los programas especiales de la WWE junto a Jimena Sánchez, quien actualmente sigue laborando para Fox.

‘Vero La Guera’, como la conocen en redes sociales, también tiene un podcast que graba desde su casa llamado ‘Todo Bien Podcast’, el cual protagoniza y hace junto a Ximena Cebreros, quien también es reportera en el gremio de los deportes.

¿Qué pasará con los Pumas?

Después de soñar con avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup, el Inter Miami puso en su realidad a los Pumas y los eliminó del torneo internacional después de vencerlos 3-1 este miércoles en la cancha del Chase Stadium.

Ahora los auriazules regresarán a México para enfocarse en el Apertura 2025 y preparar el partido de este fin de semana; el conjunto dirigido por Efraín Juárez se medirá ante el Necaxa en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, el primer encuentro de Keylor Navas en C.U.

El compromiso será el domingo 10 de agosto y el balón rodará en la cancha de los de la UNAM en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

