Osmar Olvera encabeza lista de la Selección Mexicana de clavados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Osmar Olvera y Juan Celaya encabezan lista de la Selección Mexicana de clavados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Osmar Olvera, doble medallista olímpico en París 2024 lidera la lista de la Selección Mexicana de clavados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse en Santo Domingo, grupo al que los plataformistas de 10 metros, Adriana Torres, Alejandra Estudillo, Randal Willars y Emilio Treviño completaron al hacer el 1-2 de la rama femenil y varonil del selectivo con sede en el Complejo Acuático de León, Guanajuato.

De acuerdo a la convocatoria oficial, Osmar Olvera, Juan Celaya, Ruth Paez y Yunuen Parra, lograron su pase en jornada previa como parejas ganadoras del selectivo nacional del trampolín de 3 metros sincronizados, triunfo que les asegura su participación en la justa regional en trampolín de uno, tres metros y sincronizados.

🇲🇽💧 Clavados | Campeonato Nacional de Primera Fuerza 2026



Medallistas de la plataforma 10 metros varonil:



🥇 Randal Willars – 532.15 puntos



🥈 Emilio Treviño – 434.70 puntos



🥉 Kenny Zamudio – 429.60 puntos



El primer y segundo lugar aseguraron su pase a Santo Domingo 2026. pic.twitter.com/B91KlelgjQ — CONADE (@conadeoficial) May 31, 2026

Por su parte, Adriana Torres, Alejandra Estudillo, Randal Willars y Emilio Treviño cumplieron como el 1-2 de la plataforma individual, por lo que integrarán entre ellos las parejas de sincronizados para la justa centroamericana.

Vaya “guerra” protagonizaron los atletas que saltaron de la plataforma de 10 metros de León, demostrando porqué es llamada la prueba reina de los clavados, al brindar un espectáculo de primer nivel tanto los atletas de experiencia olímpica como una nueva generación.

Finales de alarido

Gran final en la plataforma femenil, donde el podio se definió en el quinto y último salto, cuando la jalisciense Adriana Torres, de 16 años y campeona de Olimpiada Nacional se llevó el título con 338.45 puntos, mientras que la olímpica Alejandra Estudillo, de Nuevo León y multimedallista mundial brindó una espectacular competencia, ejecutando una nueva lista de saltos, la de más grado de dificultad en el mundo, para terminar segunda por la mínima diferencia de 336.25. A las ocho finalistas se debe reconocer su valentía.

Para cerrar la jornada, Randal Willars se mostró de “otra dimensión” como un clavadista fuera de serie en la plataforma, al hacer gala de su precisión, grado de dificultad y valentía. Entre sus seis saltos arrancó calificaciones de nueves y dieces de los jueces, deleitando con la elegancia de sus tres y media de holandés y cerrando con el clavado de más grado de dificultad del planeta de 4.1. Al final sumó un acumulado de 532.15 puntos.

El segundo lugar fue disputado por Emilio Treviño, de Nuevo León y Kenny Zamudio, de Jalisco, quien reapareció en competencia. En el último clavado, Treviño, medallista en la NCAA, se quedó con el boleto centroamericano con 434.70 puntos por 429.60 del campeón panamericano juvenil.

Este domingo concluirán las competencias en León, con la preliminar y final de trampolín de 3 metros individual varonil y femenil, sin carácter selectivo, solo para definir a los campeones nacionales.

EVG