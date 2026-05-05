Osmar Olvera y Randal Willars regresan a México tras hacer historia en la Súper Final de Clavados en China

Luego de una histórica Súper Final de Clavados en China, la delegación mexicana encabezada por Osmar Olvera y Randal Willars llegó a México. En su arribo al aeropuerto de la capital, los atletas hablaron sobre su desempeño en el certamen internacional.

México sigue levantando la mano como potencia en la disciplina, pues terminaron solo por detrás de los anfitriones en cuanto a medallas conseguidas. Los atletas mexicanos obtuvieron tres preseas de plata y dos de bronce, para cinco en total.

¡Bronce para México 🇲🇽🥉!



Osmar Olvera 🇲🇽 se sube al podio en la Super Final de Copas del Mundo 🏆🌏 en la prueba de trampolín 3m individual 🌊



3° medalla para Osmar en este evento 🥈x2 🥉x1 pic.twitter.com/jBtGE4a7AB — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) May 2, 2026

“Tuve clavados muy buenos de 500 puntos y eso me hace sentir contento. Lo ideal es estar arriba de ellos, pero estamos trabajando para ello. Siempre quiero más; íbamos por las tres medallas y traemos esos tres metales. Viene el selectivo a los Juegos Centroamericanos y eso es lo que tenemos en mente”, comentó Olvera.

Osmar Olvera está de regreso a México con miras en seguir sumando medallas en su carrera. El atleta debe trabajar para concretar su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se llevarán a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, en busca de la medalla que le hace falta en su vitrina personal.

Además de Osmar Olvera, otro clavadista mexicano que destacó fue Randal Willas, quien aseguró que en China tuvo su mejor actuación, pero no deja de lado que deben trabajar más fuerte para poder vencer a los saltadores chinos, que siguen siendo la referencia.

“En lo personal ha sido mi mejor actuación, estoy satisfecho y motivado. Es un deporte de apreciación; para ganarle a los chinos debes ser muy contundente. Sabemos que, de ser por pocos puntos, tenemos la de perder. Trabajo para ganarles a los de China”, finalizó.

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