Diez puntos para todos ustedes: Don Lama

El mundo del boxeo está de luto. Eduardo Lamazón, reconocido comentarista del pugilismo, murió a los 69 años de edad a causa de complicaciones en su estado de salud en tiempos recientes.

El nacido en Argentina dejó una emotiva carta para despedirse de fans, amigos y familia, la cual se compartió. Fiel a su estilo, como en “La Tarjeta de Don Lama”, dijo adiós a todos con una frase que tiene su sello: “¡¡¡Diez puntos para todos ustedes!!! Att: Don Lama”.

El Dato: Christian Martinoli, narrador de futbol en TV Azteca, fue quien bautizó como Don Lama a Eduardo Lamazón en el restaurante del excomentarista, Mi Viejo.

El originario de Buenos Aires llegó a México en 1979, época en la que trabajaba con el equipo del boxeador argentino Carlos Monzón. Tuvo una muy destacada trayectoria durante las casi cinco décadas que estuvo en nuestro país. Se le recuerda principalmente por su paso por TV Azteca.

Eduardo Lamazón era un importante integrante de las transmisiones del Team Box Azteca, donde trabajó durante muchos años junto con el excampeón mexicano Julio César Chávez, quien lamentó la noticia en sus redes sociales.

“Mi querido amigo, te voy a extrañar mucho, fue un honor compartir contigo en esta vida. Te quiero, que Dios te reciba. Hasta pronto”, fue el emotivo mensaje del César del Boxeo.

Eduardo Lamazón, quien nació en Buenos Aires, Argentina, el 2 de diciembre de 1956, fue durante 24 años secretario ejecutivo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

46 años tenía en México Eduardo Lamazón

Durante muchos años se le reconoció no solamente por su afición y conocimiento del pugilismo, pues también tenía una amplia cultura, y en la memoria de los aficionados quedarán sus tarjetas de puntuación en las transmisiones de Box Azteca.

Don Lama no estuvo presente en las últimas semanas en las transmisiones de box de TV Azteca debido a los problemas de salud que desencadenaron en su deceso, ayer.

Eduardo Lamazón creció en un ambiente deportivo porque su papá era directivo de un club de futbol. Sin embargo, él se inclinó por el boxeo y cuando tenía 16 años comenzó a escribir notas de este deporte en periódicos de su país natal. Posteriormente hizo crónicas en radio.

Más adelante, Don Lama tuvo la oportunidad de trabajar con el equipo del exboxeador argentino Carlos Monzón, lo que le permitió tener la oportunidad de viajar a Europa.

En uno de esos viajes, concretamente en Francia, fue que Eduardo Lamazón conoció a José Sulaimán, entonces presidente del CMB, quien lo invitó a que se sumara a dicho organismo, del cual fue secretario ejecutivo de 1979 al 2003.

Su llegada a TV Azteca se dio en el 2002, cuando Carlos Aguilar lo invitó a unirse al equipo de Box Azteca, donde se hizo muy popular por su característico estilo de comentar las peleas.

“El que recibe lo que no merece, muy pocas veces agradece lo que recibe”, fue una de las frases con las que se ganó al público mexicano a lo largo de los años.

El sello especial que lo catapultó fue “La tarjeta de Don Lama”, en donde en cada round de cada pelea daba su tarjeta con las puntuaciones de los pugilistas que estaban arriba del ring.

La emotiva carta que dejó a su familia antes de fallecer refleja el agradecimiento de Eduardo Lamazón con México, TV Azteca y la pasión con la que vivió su trabajo como comentarista de boxeo durante toda su carrera.

Momentos de Lamazón