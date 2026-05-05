Con 16 goles, ida de cuartos, la cifra más alta desde 2019

En la imagen, los futbolistas de América y Pumas, Alejandro Zendejas y Jordan Carrillo, respectivamente

Los cuartos de final de ida del Clausura 2026 dejó una emocionante serie de encuentros que no sólo mantuvieron la expectativa, sino que también establecieron un nuevo récord en la Liga MX, ya que se lograron marcar 16 goles en los cuatro partidos del fin de semana, la cifra más alta desde el Apertura 2019. Este torneo demuestra una intensidad que mantiene a los aficionados al borde de sus asientos. Según datos del torneo local en su página oficial, se han acumulado 60 anotaciones en los minutos finales, lo que subraya que, en este Clausura 2026, la lucha se extiende hasta el último suspiro.

Uno de los encuentros más de impacto fue el Clásico Capitalino entre América y Pumas. Brindó un espectáculo vibrante y concluyó la ida con un emocionante empate de 3-3. Este resultado se convierte en el tercero en la historia de su intensa rivalidad en el que ambos equipos han anotado tres goles. Desde el inicio, el partido prometió emociones, con Juninho sorprendiendo a todos al abrir el marcador al minuto 2, estableciendo así uno de los goles más rápidos de los Pumas en instancias de Liguilla frente al América.

TANTOS EN CUARTOS DE FINAL DE IDA ı Foto: Especial

El Dato: El Pachuca rompió un maleficio de 7 duelos sin vencer al Toluca, gracias a Enner Valencia, quien logró entrar a la lista de los 50 máximos goleadores de la Fiesta Grande.

Un dato relevante para los equipos que cierran en casa es que en esta fase se registraron dos victorias de visitantes: Cruz Azul y Pachuca. Esto podría ser motivo de inquietud, ya que, históricamente, los clubes que logran ganar de visita avanzan con una probabilidad considerable. Sin embargo, el recuerdo del Apertura 2019 aún resuena en la memoria colectiva, siendo este el último torneo en que una institución que salió victorioso en el primer encuentro terminó siendo eliminado en el segundo.

En Guadalajara, Tigres continuó su racha de dominio ante Chivas, extendiendo su invicto a nueve partidos. En esta ocasión, el joven delantero Diego Chicha Sánchez brilló en su debut en Liguilla al marcar en una ocasión en tan solo 10 minutos.

12 goles suma Henry Martín solamente en los cuartos de final

Por otro lado, Cruz Azul reafirmó su histórica superioridad sobre el Atlas, logrando su victoria 64 en la historia de estos enfrentamientos. En este emocionante duelo, el nigeriano Christian Ebere hizo historia al convertirse en el primer jugador africano en anotar un doblete en un partido de Liguilla.

Las vueltas se disputarán el próximo fin de semana, por la Concachampions.

VUELTA CL26 ı Foto: Especial

La comisión da respuesta polémica

LA COMISIÓN Disciplinaria de la FMF reconoció que hubo una omisión en el proceso de sustituciones de jugadores del América en la ida de cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX.

Sin embargo, el organismo determinó que lo ocurrido no fue una alineación indebida como tal, por lo que el próximo domingo 10 de mayo se llevará a cabo el duelo de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. Todo quedará en una multa económica para las Águilas y en una posible sanción interna para el cuerpo arbitral encabezado por Luis Enrique Santander.

“La Comisión de Árbitros identificó una omisión en el proceso de sustituciones de jugadores toda vez que, durante el minuto 62 y de manera simultánea a la valoración de un posible protocolo de conmoción, se permitió el ingreso del jugador #22 al terreno de juego en sustitución del jugador #32″, se lee en el comunicado de la Comisión Disciplinaria.

Miguel Vázquez había salido en lugar de Thiago Espinoza, pero el Shocker volvió a la cancha tras la lesión de Sebastián Cáceres, luego de ser empujado por Paulo Victor, asistente de André Jardine, acción que generó la polémica.