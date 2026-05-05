Liga MX Femenil: Días y horarios OFICIALES de las semifinales del Clausura 2026

Ya se conocen fechas y horarios de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil comienzan este jueves 7 de mayo, cuando Pachuca y Toluca sean locales en los cotejos de ida contra Rayadas y América, de manera respectiva, en la última fase del campeonato.

Las Águilas, actuales subcampeonas de la competencia, enfrentan a unas Diablas Rojas que buscan llegar a la primera final en su historia. Las de Coapa aspiran alcanzar su tercera serie consecutiva por el título, luego de que en las definiciones del Clausura 2025 y Apertura 2025 cayeron ante Pachuca y Tigres, respectivamente.

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Rayadas, por su parte, se mide ante el Pachuca con el objetivo de volver a una final de Liga MX Femenil, lo cual no consigue desde el Apertura 2024. Las Tuzas tienen ante sí la oportunidad de clasificar por quinta vez a la última fase del torneo.

Fechas y horarios Semifinales Clausura 2026 Liga MX Femenil

Juegos de ida

Pachuca vs Rayadas : Jueves 7 de mayo, 19:00 horas, Estadio Hidalgo

Toluca vs América: Jueves 7 de mayo, 21:00 horas, Estadio Nemesio Díez

Partidos de vuelta

América vs Toluca : Domingo 10 de mayo, 12:00 horas, Estadio Ciudad de los Deportes

Rayadas vs Pachuca: Domingo 10 de mayo, 18:15 horas, Estadio BBVA

Águilas y Rayadas, las mejores en la fase regular del Clausura 2026

América y Rayadas fueron los dos mejores equipos en la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y por ese motivo cierran como locales sus semifinales ante Toluca y Pachuca, respectivamente.

Las Águilas terminaron líderes del campeonato con una cosecha de 42 puntos, dos más que el Monterrey. Las Tuzas acabaron cuartas de la clasificación con 36 unidades, dos más que las Diablas Rojas, que culminaron en el sexto sitio.

América y Rayadas solamente tuvieron una derrota a lo largo de las 17 jornadas. Las de Coapa perdieron 3-2 contra las Chivas, mientras que las regiomontanas sucumbieron 3-0 a manos de Tigres, que quedó fuera en cuartos de final ante el Toluca.

Así quedaron en fase regular los juegos de semifinales de la Liga MX Femenil

El América se impuso 2-0 al Toluca en la Jornada 12 en duelo desarrollado en el Estadio Ciudad de los Deportes, con goles de Geyse Da Silva y Kimberly Rodríguez.

Por su parte, Rayadas derrotó 1-0 a domicilio al Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo con tanto de Allison Veloz en cotejo de la decimocuarta fecha del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

EVG