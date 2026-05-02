América vence a Juárez y es el primer equipo invitado a las semifinales de la Liga MX Femenil

El América sufrió ante Juárez en toda la serie de cuartos de final, pero al final las Águilas lograron sacar el resultado en el partido de vuelta para llevarse el boleto a las semifinales de la liguilla del Clausura 2026.

El equipo de Ángel Villacampa comenzó a sufrir al minuto 23 de juego, cuando Aisha Solórzano le ganó la esférica a una defensa del América, se quitó a Sandra Paños de encima y definió con el arco abierto para darle la ventaja a su equipo.

Sin embargo, antes de que llegará el gol del empate por parte de las locales, Yunaira López vio su segunda tarjeta amarilla del compromiso y se fue expulsada antes de terminar el primer tiempo.

Así definió la "13" para adelantar a las de negro... pic.twitter.com/duCCs73LM0 — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) May 2, 2026

Así definió la pena máxima la española para encontrar el empate... pic.twitter.com/fuHtnrFHxZ — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) May 2, 2026

Antes de cumplir el tiempo reglamentario de la parte inicial, la zaga central de Juárez cometió una falta sobre Geyse dentro del área y con ayuda de su abanderada, la silbante central marcó la pena máxima para el América. Irene Guerrero fue la encargada de convertir el penalti por gol.

Con una menos en el campo y el marcador en su contra, las futbolistas de Juárez no se dieron por vencidas en el campo de juego e iniciando la parte complementaria Aurélie Kaci marcó el segundo tanto de las Bravas en el cotejo, con un cabezazo dentro del área mandó la esférica por encima de Sandra Paños para volver a poner en ventaja a las visitantes.

La superioridad y el nivel del América se impusieron en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes y al minuto 73 de juego Scarlett Camberos apareció sola dentro del área de Juárez para empujar la pelota al fondo de las redes tras el pase de Sarah Luebbert.

EL GOLAZO DE KACI QUE LAS ESTA PONIENDO EN SEMIS... pic.twitter.com/hWu5HHCOFB — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) May 2, 2026

Para cerrar el partido y la serie, la española Irene Guerrero volvió a escribir su nombre en el marcador, la dorsal ‘8′ de las Águilas tomó la pelota fuera del área y sacó un potente disparo que terminó colándose en la cabaña rival, gracias a un desvío de la defensa.

El América es el primer equipo invitado a las semifinales del Clausura 2026 y ya esperan a su rival para ir en busca del boleto para la final del torneo local. Cabe recalcar que las azulcremas terminaron como líderes del torneo y se medirán ante el club que clasifique y sea el peor ubicado en la general.

Que podría ser Cruz Azul, Toluca, Chivas o Pachuca, aunque el equipo de Villacampa debe esperar los resultados de los otros tres partidos para conocer a su contrincante.

DCO