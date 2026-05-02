¿Por qué los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX no se juegan a mitad de semana?

Tigres y Chivas se enfrentan en unos de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX.

Los partidos de cuartos de final de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 se juegan de un fin de semana a otro, y no entre semana, como suele ocurrir, debido a la actividad de Toluca y Tigres en las semifinales de la Concacaf Champions Cup.

El Clausura 2026 tuvo modificaciones en el calendario por ser el certamen previo a la celebración del Mundial 2026, y la Liguilla no fue la excepción, pues normalmente los juegos de ida de cada serie se realizan entre semana y los de vuelta en sábado y domingo.

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En esta ocasión, los encuentros de ida y de vuelta de la ronda de cuartos de final se juegan en fin de semana, por lo que hay un lapso de siete días entre uno y otro en vez de tres, como casi siempre ocurre.

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Toluca y Tigres modifican Liguilla del Clausura 2026

La Liga MX previó la participación de por lo menos un club mexicano en las semifinales de la Concacaf Champions Cup, cuyos duelos de ida se programaron para el 28 y 29 de abril y los de vuelta para el 5 y 6 de mayo, entre semana.

Por ese motivo es que no se pudieron programar cotejos de ida de cuartos de final para el miércoles 29 y el jueves 30 de abril, pues Toluca y Tigres fueron los dos equipos mexicanos que accedieron a la final del certamen de la Concacaf.

Quién anotó el mejor golazo? ⚽️



🅰️ Jesús Angulo 🎯

🅱️ Ángel Correa 🚀



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¿Cuándo se jugaron de un fin de semana a otro cuartos de final?

No es común que pase una semana entre uno y otro partido en la Liguilla de la Liga MX. Pero no es la primera vez que algo así sucede, pues en el Apertura 2011 también pasó lo mismo con los duelos de cuartos de final.

En aquella ocasión, los encuentros de ida de la primera fase de la Fiesta Grande del futbol mexicano se realizaron el sábado 19 y el domingo 20 de noviembre, en tanto que los de vuelta se efectuaron el sábado 26 y el domingo 27 del mismo mes.

Chivas terminó como líder general en aquel Apertura 2011 y quedó eliminado en cuartos de final al ser sorpresivamente eliminado por el Querétaro.

En las otras series de cuartos de final de aquella Liguilla, Monarcas eliminó a Cruz Azul, mientras que Santos y Tigres pasaron por encima de Jaguares y Pachuca, de manera respectiva.

EVG