América sufre una sensible baja previo a enfrentar a Pumas en la Liguilla del Clausura 2026

América anunció una baja antes del comienzo de la Liguilla del Clausura 2026.

El América dio a conocer que Héctor González Iñárritu dejará de ser presidente operativo del club después de cuatro años de ocupar dicho cargo, esto en la semana previa al primero de dos enfrentamientos contra Pumas en los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Por medio de un comunicado, Controladora Deportiva Águilas, entidad que reúne al América y al Estadio Azteca, informó que Héctor González Iñárritu dejará de ejercer como presidente operativo de la institución hasta el próximo 30 de julio, esto cuando ya esté en marcha el Apertura 2026, el próximo torneo de la Liga MX, con el fin de que su salida se dé de manera ordenada.

Controladora Deportiva Águilas anuncia que Héctor González Iñárritu dejará el cargo de presidente operativo del Club América.



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“Durante el periodo que estuvo el señor González Iñárritu, el Club América aumentó su proyección internacional, consolidándose como una de las organizaciones más influyentes del deporte en el continente”, resaltó el América en el comunicado que compartió en sus redes sociales.

Logros del América en gestión de Héctor González Iñárritu

Héctor González Iñárritu asumió la presidencia operativa del América en el 2022 y un año después los de Coapa obtuvieron su primero de tres títulos consecutivos en la Liga MX.

Las Águilas fueron tricampeonas del futbol mexicano al haberse coronado en los Torneos Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

No fueron los únicos logros del América con Héctor González Iñárritu como presidente operativo, pues también se suman el Campeón de Campeones 2023-2024, la Supercopa de la Liga MX 2024 y la Campeones Cup 2024, si bien esta última es de carácter amistoso.

“Todos los que formamos parte del Club América le deseamos el mayor de los éxitos a Héctor González Iñárritu en sus planes, convencidos de que su experiencia en la industria del futbol le permitirá seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del futbol tanto en México como en el extranjero”, se lee también en el comunicado.

América quiere revancha contra Pumas en la Liguilla

El América no ganó ningún clásico en la fase regular del Clausura 2026 y una de sus derrotas fue por 1-0 a manos de Pumas en la Jornada 12, por lo que los azulcremas desean tener su revancha en la Liguilla.

Es la primera vez que las Águilas se miden ante los auriazules en Liguilla con André Jardine en el banquillo, pues el antecedente más reciente data del Apertura 2021, cuando los del Pedregal se impusieron 3-1 en cuartos de final a los entonces dirigidos por Santiago Solari.

EVG