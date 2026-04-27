VIDEO de la agresión al arbitro José Escalona antes de su muerte

La muerte de un árbitro en el futbol amateur está causando indignación en las redes sociales, ya que antes de su fallecimiento fue presuntamente agredido por los jugadores del campo de juego y también lo persiguieron.

El árbitro se llamaba José Escalona y su muerte ha dejado varias dudas, sobre todo porque en las redes sociales se difundió un video de la presunta agresión que sufrió antes de su muerte en Corregidora, Querétaro.

El video de la presunta agresión al árbitro José Escalona

Se trata de una grabación muy breve de 1 minuto, en el que se encuentran en la cancha un grupo de hombres jugando futbol, unos visten uniforme azul y otros color blanco.

Sin embargo, en el video se puede ver el momento en el que el partido se detiene y todos los jugadores están parado viendo hasta el fondo.

Cuando de repente se ve al árbitro corriendo y detrás de él van varios jugadores persiguiéndolo, cuando los demás se dan cuenta de que están detrás del árbitro, todos se unen a la persecución y se van detrás de sus compañeros.

Las personas que están grabando se percatan de lo sucedido y se escucha que dicen: “Ira ira (sic) ya lo están correteando”. El video se corta mientras se ve al resto de los jugadores salir corriendo detrás del árbitro.

¿De qué murió José Escalona?

José Escalona murió de un paro cardiaco, después de la persecución, lo que ha desatado varias dudas y controversias en el caso.

La versión de los hijos de José Escalona, que ofrecieron a medios locales de Querétaro, señaló que su padre, el árbitro, fue perseguido por varios jugadores debido a que marcó una expulsión del partido, lo que causó descontento entre los futbolistas y asistentes al partido.

Uno de los hijos del árbitro contó que su padre corrió para alejarse de los jugadores que lo perseguían, dijo que logró resguardarse en una casa con una familia que lo ayudó y después de un tiempo lo regresaron al campo de futbol donde comenzó todo y fue ahí cuando se comenzó a sentir mal, llegó la ambulancia, lo atendió y se retiró.

Los hijos del árbitro señalan que no entienden el motivo por el que los paramédicos no trasladaron a su padre al hospital, ya que después murió.

Por su parte, el fiscal de Querétaro, según medios locales, no hubo una agresión. “Simplemente pues al parecer fue un excesivo esfuerzo físico que desgraciadamente ocasionó pues su muerte”; dijo.