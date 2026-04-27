PSG vs Bayern Múnich: Dónde ver GRATIS y EN VIVO la semifinal de ida de la Champions League

PSG recibe al Bayern Múnich en el arranque de las semifinales de la Champions League.

El PSG y el Bayern Múnich se enfrentan este martes 28 de abril en el comienzo de las semifinales de la Champions League. El Parque de los Príncipes recibe el partido de ida entre franceses y alemanes, que llegan con la moral por lo alto tras haber eliminado a Liverpool y Real Madrid, de manera respectiva.

El PSG, actual campeón de la justa continental, tiene enfrente a unos Bávaros que sueñan con el triplete, pues ya se coronaron en la Bundesliga y en mayo enfrentarán al Stuttgart en la final de la Copa de Alemania.

Une ville prête pour une nouvelle soirée européenne. ⚔️ pic.twitter.com/kDNepGRG8P — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 27, 2026

En la actual edición de Champions League, los dirigidos por Luis Enrique han ido de menos a más, luego de que en la fase de liga acabaron en el decimoprimer puesto, por lo que tuvieron que disputar los playoffs, donde eliminaron al Mónaco.

¿Dónde ver EN VIVO el juego PSG vs Bayern Múnich?

El partido entre PSG y Bayern Múnich en las semifinales de ida de la Champions League se jugará este martes 28 de abril, en el Parque de los Príncipes, ubicado en París, Francia. El balón comenzará a rodar en punto de las 13:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de TNT Sports y HBO Max.

Fecha : Martes 28 de abril

Hora : 13:00

Estadio : Parque de los Príncipes

Transmisión: TNT Sports y HBO Max

Posibles alineaciones de PSG y Bayern Múnich

PSG : Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves, Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

BAYERN MÚNICH: Manuel Neuer, Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović,Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz y Harry Kane.

The boss checking out tomorrow’s main stage 🌱 pic.twitter.com/mamSXt5iHc — FC Bayern (@FCBayernEN) April 27, 2026

¿Cuándo fue la última vez que PSG y Bayern se enfrentaron en Champions?

PSG y Bayern Múnich ya se enfrentaron en la actual edición de la Champions League, pues se toparon en la fase de liga, precisamente en el Parque de los Príncipes, y los de la Bundesliga se alzaron con los brazos en alto tras ganar 2-1.

El colombiano Luis Díaz fue el autor de los dos tantos de la victoria de la escuadra que dirige el exfutbolista belga Vincent Kompany.

Antes de dicho duelo, estos equipos también. midieron fuerzas en la fase de liga de la justa en la Temporada 2024-2025. El surcoreano Kim Min-jae fue el autor del único gol de aquel encuentro celebrado en el Allianz Arena, donde el conjunto alemán se impuso 1-0 a los de la Ligue 1.

EVG