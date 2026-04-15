¡OFICIAL! Así se juegan las semifinales de la Champions League para definir a los finalistas del torneo

La UEFA Champions League sigue su camino con los juegos de vuelta de los cuartos de final, los cuáles llegaron a su fin este miércoles con la victoria del Real Madrid sobre el Bayern Múnich y del Arsenal igualando a cero con el Sporting de Lisboa, pero avanzando a la siguiente fase por su gol en el cotejo de ida.

El Atlético de Madrid sufrió, pero logró eliminar al Barcelona por el marcador global de 3-2. El conjunto colchonero perdió en la vuelta de los cuartos de final 2-1, pero la ventaja obtenida en Cataluña fue suficiente para que el equipo de Diego Pablo Simeone vuelva a las semifinales después de 9 años.

Por otro lado, el actual campeón defensor, el París Saint-Germain , se metió a uno de los estadios más míticos del mundo, Anfield, para vencer 2-0 al Liverpool, repitiendo la dosis de la semana pasada y dejando el global 4-0, con lo que se mantienen con el sueño de conseguir un bicampeonato.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de canchas Lotería Nacional y Panini lanzan álbum retro especial para celebrar el Mundial en México

Así se jugarán las semifinales de la Champions League

El Atlético de Madrid podría aprovechar el pésimo momento que atraviesa el Arsenal para meterse en la gran final de la Champions League, mientras que del otro lado de la llave tendremos un choque de gigantes entre el PSG y el Bayern Múnich.

Atlético de Madrid vs. Arsenal

PSG vs. Bayern Múnich

Cabe recalcar que los únicos equipos que han ganado el trofeo de la Champions League que siguen en pie en la competencia son el PSG y el Bayern Múnich, así que podríamos tener a un nuevo equipo campeón del torneo, ya sea el Atlético de Madrid o el Arsenal.

One step closer to Budapest 👀#UCL pic.twitter.com/Y18TvXL2TN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 15, 2026

¿Cuándo serán los partidos de ida y vuelta de las semifinales de la Champions League?

Los cuatro clubes que avanzaron a las semifinales de la Champions League, ya se preparan para pelear por un boleto a la gran final, en una serie que sigue siendo de ida y vuelta, porque el partido por el título se disputa a encuentro único.

Los cotejos de ida se llevarán a cabo el martes 28 y miércoles 29 de abril del 2026, siendo el Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid los que funcionarán como locales para estos encuentros, mientras que el Bayern Múnich y el Arsenal jugarán en su campo el partido de vuelta, que está programado para el martes 5 y miércoles 6 de mayo.

Cuando las semifinales lleguen a su fin, los dos finalistas se prepararán para viajar a Budapest y definir al nuevo campeón de la Champions League el próximo 30 de mayo del 2026.

DCO