Último examen

La Selección Mexicana enfrenta su última prueba, esta noche, antes de su debut en la Copa del Mundo 2026. Se miden ante su similar de Serbia en la cancha de la Bombonera de Toluca, duelo en donde Javier Aguirre probaría al 11 titular con el que jugaría el próximo 11 de junio ante Sudáfrica, en la inauguración del certamen veraniego.

México buscará poner fin a una racha de tres derrotas antes del duelo inaugural en el máximo certamen de selecciones que se arrastra desde 2010, cuando previo al Mundial de Brasil, el Tri de Miguel Herrera perdió perdió 1-0 ante Portugal, que jugó sin Cristiano Ronaldo.

El Dato: México alberga siete campamentos base de selecciones, además del Tricolor, concentran en el país Corea del Sur, Colombia, Túnez, Irán, Sudáfrica y Uruguay.

Para Rusia 2018, ahora con el colombiano Juan Carlos Osorio en los controles, la historia se repitió. Los mexicanos no pudieron en su visita a Copenhague ante la local Dinamarca, que con tantos de Yossuf Poulsen y Christian Eriksen venció 2-0.

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Los seleccionados de Qatar 2022 no pudieron revertir la situación y fueron superados por Suecia 2-1. Alexis Vega descontó para el equipo de Gerardo Martino, pero no fue suficiente para evitar la caída.

A pesar de la mala racha, la Selección Mexicana tiene marca positiva en su presentación antes de la justa, con nueve victorias, dos empates y seis derrotas en las 17 ediciones a las que ha asistido.

Javier Aguirre se encuentra invicto en el duelo previo al Mundial. En 2002 venció al Tokyo Verdy, mientras que en 2010 superó 2-1 a Italia gracias a los goles de Carlos Vela y Alberto Medina. El Vasco ahora buscará ganarle a Serbia, un rival al México sólo se ha enfrentado una vez.

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Este único antecedente data de 2011, con victoria para el cuadro azteca, que en ese entonces era dirigido por José Manuel El Chepo de la Torre. El Tricolor se impuso por marcador de 2-0 en el Estadio Corregidora de Querétaro con goles de Giovani dos Santos y Javier Chicharito Hernández, en duelo oficial de Fecha FIFA.

Parece que hay pocas dudas en el cuadro estelar de Javier Aguirre. La principal está en la portería, pues Raúl Rangel lleva meses siendo el titular, pero al acecho está Guillermo Ochoa, quien podría arrancar en el duelo ante Sudáfrica para tener minutos en el que será su sexto Mundial.

Ochoa será el primer jugador de la Selección Mexicana en estar en seis ediciones del torneo de la FIFA. Fue titular en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022; en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 fue suplente.

Erik Lira y Edson Álvarez le darían problemas al entrenador, pues el capitán del Cruz Azul se ha afianzado en una zona que era ocupada por el del Fenerbahçe, quien sufrió una lesión y un bajón de juego importante. Erik Lira ha sido titular en los últimos duelos del Tricolor, pero el Vasco se podría decantar por la jerarquía del Machín.

Fuera de estas dos incertidumbres parece que todas las demás posiciones ya tienen dueño fijo. Los centrales serán César Montes y Johan Vásquez, quienes se entienden bien dentro del terreno de juego, además que los dos se encuentran en Europa con destacadas actuaciones. Vásquez incluso siendo capitán del Genoa de Italia.

Los laterales están cubiertas con Jorge Sánchez y Jesús Gallardo, quien vivirá su tercera Copa luego de ser titular en Rusia 2018 y en Qatar 2022. El canterano de los Pumas se ha adueñado de la parcela izquierda, aunque atrás viene Mateo Chávez, juvenil del AZ Alkmaar de Países Bajos.

En la media cancha hay mucho talento para explotar, con Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora y Luis Chávez, quienes dependiendo del rival pueden salir titulares. La delantera estará comandada por Raúl Jiménez como el “9” titular, con Roberto Alvarado y Alexis Vega en las bandas.

Julián Quiñones, el flamante campeón de goleo de Arabia Saudita, sería cambio de lujo en como extremo y Santiago Giménez el sustituto de El Lobo Mexicano. Para otros planes de partido están Armando González y Guillermo Martínez, delanteros de la Liga MX.

La última gira de la Selección Mexicana previo al Mundial incluyó victorias sobre Ghana y Australia, resultados que más allá del funcionamiento suben el ánimo del equipo azteca, que en el certamen forma parte del Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

El encargo para Javier Aguirre y sus pupilos es, por lo menos, llegar a octavos de final, recordando que ahora ése será el quinto partido, pues se agregó una ronda de dieciseisavos de final.

Después de enfrentar a Sudáfrica en la apertura del Mundial, el Tricolor choca ante Corea del Sur en Guadalajara y regresan al Estadio Azteca para cerrar su participación en la primera ronda ante los checos.

Javier Aguirre asegura que lleva a cuatro delanteros a la Copa del Mundo, pues plantea trabajar con dos puntas y es vital tener varios perfiles al ataque.