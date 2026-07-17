Gerard Piqué regala dos entradas para la final del Mundial 2026 y los aficionados se vuelven locos (VIDEO)

Gerard Piqué se encuentra en Nueva York para vivir la final del Mundial 2026 y el exdefensa del Barcelona sorprendió al hacerse presente en el Fanatics Fest, evento organizado por la FIFA y en donde el español regaló dos boletos para que dos fans vivan el partido por el título de la Copa del Mundo.

La leyenda de la Selección de España estuvo en uno de los stands del evento y varios aficionados se acercaron en busca de una foto con Gerard Piqué; lo que no sabían es que estaban participando por ganarse una entrada para asistir a la final del Mundial 2026. Piqué se acercó a los hinchas y eligió a una chica y un chico que portaban la camiseta de España con el dorsal de Lamine Yamal, quienes se abrazaron después de recibir sus entradas y se tomaron una imagen con el exjugador español.

Barcelona and Spain legend Gerard Piqué gave two Spain fans tickets to the World Cup final. ❤️ pic.twitter.com/ncQhqBgqFF — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) July 17, 2026

Gerard Piqué formó parte de la generación que le dio la primera estrella a España

España intentó en diferentes ocasiones ganar la Copa del Mundo, pero siempre fueron eliminados en las rondas previas, fue hasta 2010 cuando una generación dorada de La Roja logró llegar hasta la final y darle su primera Copa del Mundo a su país.

Gerard Piqué fue una de las piezas fundamentales en la escuadra de Vicente del Bosque que logró consagrarse campeones en Sudáfrica. La leyenda del Barcelona fue el defensa central titular de España en aquella edición junto a su pareja Carles Puyol.

Después de 16 años sin disputar una final, La Furia Roja vuelve al último partido del torneo para pelear por el cetro, sin embargo, no será nada sencillo llevarse el trofeo, ya que tienen frente a ellos a la escuadra de Argentina que es la actual campeona y quiere el bicampeonato del mundo.

Argentina y España se enfrentan por segunda ocasión en la Copa del Mundo

La final de la Copa del Mundo 2026 tiene una historia detrás bastante peculiar por lo ocurrido con la foto entre Lamine Yamal y Lionel Messi cuando el futbolista de 19 años apenas era un bebé recién nacido. Además de que es un encuentro para la afición del Barcelona, al tener al pasado y presente del club en la cancha.

Argentina y España tienen una rivalidad muy joven en la Copa del Mundo con solo un enfrentamiento, el cual se dio en la edición de Inglaterra 1966 cuando se midieron en la fase de grupos, compromiso que se llevó la Albiceleste por marcador de 2-1 con dos goles de Luis Artime; por parte de La Roja descontó José Martínez Pirri.

Esta será la segunda ocasión en la que se vean las caras en el torneo internacional y será para definir al campeón del certamen, un partido de matar o morir, pero que también quedará para la historia al ser el último encuentro de Lionel Messi en Copas del Mundo.

DCO