Lionel Messi se rinde ante Lamine Yamal, le manda una advertencia, y recuerda la histórica foto de ambos (VIDEO)

Lionel Messi le mandó un mensaje a Lamine Yamal de cara a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Lamine Yamal tiene la misma edad que Lionel Messi tenía cuando jugó su primer Mundial con Argentina, que este domingo enfrenta a España en busca de su cuarto título del orbe, en un juego que envuelve muchos sentimientos para el rosarino, quien llenó de elogios a la joya del Barcelona, el club de sus amores.

Consciente de la calidad y potencial del juvenil extremo del Barça, La Pulga aseguró que le desea lo mejor, pero no este domingo, pues él y sus compañeros harán todo lo posible por que la Albiceleste levante por segunda edición consecutiva el trofeo de la Copa FIFA.

😍 MESSI habla MARAVILLAS de LAMINE YAMAL a 48 HORAS de la GRAN FINAL@GuilleCasquero#NuestroMejorMundial pic.twitter.com/aMjdo1K7BC — Diario AS (@diarioas) July 17, 2026

“La verdad es que es un grandísimo jugador, el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor y quiero siempre lo mejor. Es uno de los referentes mundiales con 19 años, tiene toda la carrera por delante, tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, el cual nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez”, aseveró Lionel Messi en el Día de Medios de la final de Norteamérica 2026.

Lionel Messi reconoce calidad de Lamine Yamal y de España

En el evento realizado en el Centro de Convenciones Javits en Nueva York/Nueva Jersey, Lionel Messi admitió que será complicado anular a Lamine Yamal el domingo en el Estadio MetLife, aunque dejó en claro que la Albiceleste también tiene sus armas para vencer a España en la gran final de la Copa del Mundo 2026.

“Es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también. Y bueno, intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil. Intentaremos, tanto él como España, que no es solo él, tiene grandísimos jugadores, tiene un gran juego, y bueno, nosotros tenemos nuestras armas también”, ahondó el jugador del Inter Miami.

🇪🇸🇦🇷 ¡QUÉ TOP! MESSI habla de la FOTO con LAMINE bañándolo en BARCELONA cuando YAMAL era BEBÉ@GuilleCasquero#NuestroMejorMundial pic.twitter.com/2YOwQpxYLS — Diario AS (@diarioas) July 17, 2026

Lionel Messi recuerda histórica foto con Lamine Yamal

Lionel Messi también se dio tiempo para hablar de la legendaria foto de hace 19 años en la que cargó a un Lamine Yamal de meses en un calendario benéfico organizado por el Barcelona, UNICEF y el Diario Sport.

La familia del actual joven extremo del Barcelona ganó un sorteo y fue emparejada con el rosarino para la histórica sesión de imágenes. El sudamericano asegura que es una locura que dos décadas después ambos se enfrenten en una final de Copa del Mundo.

“Y nada, desearle lo mejor. La verdad que en realidad esa foto es una locura porque, bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, la verdad que lo digo, es una locura“, enfatizó Lionel Messi.

EVG