La vez que Leo Messi bañó a Lamine Yamal “le pasó su magia” y ahora se enfrentan en la final del Mundial 2026

Leo Messi con Argentina y Lamine Yamal con España lograron instalarse en la final del Mundial 2026. Los dos canteranos del Barcelona se medirán en el partido por el título de una Copa del Mundo y, en cuanto se dio a conocer la final, la fotografía en la que el argentino está bañando al español volvió a ser viral.

Cuando Lamine Yamal debutó profesionalmente y mostró su nivel con la playera blaugrana, en redes sociales comenzó a circular una imagen en la que salía un joven Lionel Messi duchando a un bebé; lo que no sabían en ese momento es que ese pequeño niño en un futuro se enfrentaría a la persona que lo estaba duchando en la final del Mundial 2026.

Lionel Messi once held a baby Lamine Yamal for a charity photoshoot.



19 years later, the two will play against each other in the World Cup final. pic.twitter.com/1o5MSOMdEs — Front Office Sports (@FOS) July 15, 2026

Esta es la historia detrás de la histórica imagen de Leo Messi y Lamine Yamal

La foto histórica en la que aparecen Leo Messi y Lamine Yamal se tomó en 2007, cuando el astro argentino tenía 20 años, y todo fue gracias a una dinámica organizada por la UNICEF en aquel año.

La agencia de la ONU realizó una rifa para tomarse una sesión de fotos con la joven estrella del Barcelona en aquel año y uno de los ganadores terminó siendo el jugador que creció en el barrio de Roca Fonda. Lamine Yamal asistió, gracias a su madre, a la cita con el astro argentino para tomarse una fotografía que se convertiría en un momento histórico para el futbol.

La imagen fue tomada por Joan Monfort, un fotógrafo freelance, y en una entrevista con The Athletic reveló que Leo Messi era muy tímido en ese momento y no sabía cómo alzar a Lamine Yamal dentro de la bañera. Después de que se hizo viral la imagen, la afición del Barcelona tomó este momento como si Messi le hubiera transmitido su magia a Yamal, quien debutó 16 años después y casi dos décadas después se medirán en una final de Copa del Mundo.

Lamine Yamal'in hayali gerçek oldu.



Bebekken Messi ile küvette çekilen o meşhur fotoğrafının gösterilmesi üzerine Lamine Yamal: "Umarım bir finalde ona karşı oynayabilirim."pic.twitter.com/Ouej5Ff8Ss — Buzz Spor (@buzzspor) July 15, 2026

Lamine Yamal ha seguido los pasos de Leo Messi desde su debut

La probabilidad de que el niño que bañó Leo Messi en una sesión de fotos en el lejano 2007 se enfrentara a él en la final de la Copa del Mundo era casi nula, pero parece que el futbol siempre tiene una historia destinada para cada partido.

Leo Messi es una de las grandes estrellas del balompié mundial y Lamine Yamal está en camino a serlo. El español ha seguido algunos pasos del astro argentino, como por ejemplo: debutar con el Barcelona, utilizar el 19 en su equipo y en selección para después pasar a usar el dorsal ‘10′ y debutar siendo menor de edad.

Aunque algunos comparan sus carreras, otros aficionados prefieren que cada uno forme su futuro, aunque el argentino ya está viviendo sus últimos años en el máximo circuito y el encuentro ante Lamine Yamal será su despedida en las Copas del Mundo.

DCO