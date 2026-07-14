Hermano de Lamine Yamal se vuelve sensación durante el Mundial 2026 y ya lo usan como amuleto en España (VIDEO)

Keyne es el nombre de la estrella más famosa del Mundial 2026 fuera del campo, ya que el hermano de Lamine Yamal ha sido viral durante el torneo por sus actuaciones en las gradas de los estadios y en España también se convirtió en un amuleto para los aficionados ibéricos en el partido ante Francia.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que aparece una foto de Keyne caracterizado como un santo, la imagen estaba puesta debajo de la pantalla de un Fan Fest en el que se puede ver que asistieron más de 5 mil personas para ver el compromiso.

😇 𝓢𝓪𝓷 𝓚𝓮𝔂𝓷𝓮.



El hermano de Lamine preside la Plaza Selección.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/hs346v7vrq — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) July 14, 2026

Lamine Yamal buscará su primer trofeo del Mundial en su primera participación

Lamine Yamal y España se clasificaron a la final del Mundial 2026 para pelear por su segunda estrella en su historia. La escuadra de Luis de la Fuente lo hace con una generación de futbolistas jóvenes que quieren poner el nombre de su país en alto.

Uno de ellos y quien es la estrella del equipo es Lamine Yamal, el futbolista del Futbol Club Barcelona que se ha robado los reflectores y que podrá levantar su primera Copa del Mundo en su primera participación con la Furia Roja.

El futbolista blaugrana lleva un gol en el torneo con España y buscará hacer su primer gol en una final de Copa del Mundo, un hito que pocos jugadores puedes presumir. Los ibéricos se medirá ante el ganador de la segunda semifinal entre Inglaterra y Argentina.

DCO