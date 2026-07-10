Keyne Yamal, el hermano de Lamine Yamal, se ha vuelto tendencia en redes sociales por su manera tan peculiar de celebrar por el triunfo de España en los cuartos de final de la Copa del Mundo, durante el partido contra Bélgica.

El equipo español derrotó a los belgas por un punto con goles de Fabián Ruiz Peña y Mikel Merino, avanzando así en el sueño mundialista. Sin embargo, fue el niño de 3 años quien se robó los reflectores.

¿Quién es Keyne Yamal, el hermano de Lamine Yamal? ı Foto: Especial

En el video, podemos ver a Keyne enseñar la lengua y hacer un puchero mientras celebra el gol. Después, al ver que lo captan las cámaras, saluda al público y después la pantalla cambia a la imagen de Lamine Yamal, quien se reía y tomaba agua en el momento.

¿Quién es Keyne Yamal?

Keyne es el hermano menos del futbolista estrella de España. Nació en septiembre del 2022 y se ha vuelto viral y muy querido por la afición española durante la Copa del Mundo 2026 debido a su gran entusiasmo, sus celebraciones y la cercanía con el jugador.

Entre los hermanos hay una enorme diferencia de edad, ya que mientras que el jugador del Barcelona cumple 19 años este 13 de julio, el niño tendrá 4 años en el mes de septiembre.

El menor ha estado presente en momentos importantes de la trayectoria de su hermano, como en octubre del 2024, cuando lo acompañó en la ceremonia del Balón de Oro en París. Asimismo, lo hemos visto en momentos de la familia como vacaciones, cumpleaños o comidas en casa de la madre de ambos, Sheila Ebana.

Lamine ha dejado ver que su hermano pequeño es lo más importante para él y que cubre un rol importante: “Es como si fuera el hijo que pueda tener”, admitió recientemente, al mencionar “que pueda tener la infancia que yo habría deseado es lo que más feliz me hace”.

¿Quién es Keyne Yamal, el hermano de Lamine Yamal? ı Foto: Especial

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