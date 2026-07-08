Vinculan a proceso a Gilda ‘N’, hermana de Emilio Lozoya, por caso Agronitrogenados

Gilda ‘N’, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, fue vinculada a proceso por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro de la investigación relacionada con la compra de la planta de Agronitrogenados.

La resolución fue emitida por una jueza federal tras una audiencia que se prolongó por cerca de 14 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó modificar la medida cautelar para que la imputada enfrentara el proceso en prisión preventiva, la autoridad judicial determinó que esa petición será analizada en una audiencia posterior, por lo que, de momento, continuará su proceso en libertad provisional bajo diversas restricciones.

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y su hermana Gilda Susana han sido señalados por la justicia por el caso de la planta de Agronitrogenados.. ı Foto: Especial.

Gilda ‘N’ permanecerá en libertad provisional

La jueza de control Nora García resolvió vincular a proceso a Gilda ‘N’ al considerar que existen elementos suficientes para continuar con la investigación por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como parte de las medidas cautelares, la imputada deberá permanecer en la Ciudad de México, entregar su pasaporte, presentarse periódicamente ante la autoridad judicial y abstenerse de abandonar el Área Metropolitana mientras se desarrolla el procedimiento penal.

Asimismo, la juzgadora fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía y la defensa podrán aportar nuevas pruebas antes de una eventual etapa de juicio.

La FGR ejecutó la orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin el pasado 2 de julio, cuando fue localizada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en un operativo realizado con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Marina.

Gilda Susana Lozoya Austin ı Foto: FGR

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, entre junio y noviembre de 2012 la imputada habría recibido transferencias bancarias por varios millones de dólares provenientes de una empresa vinculada a Alonso Ancira Elizondo, propietario de Altos Hornos de México (AHMSA). Posteriormente, realizó una transferencia por un monto menor a otra persona.

La Fiscalía sostiene que esos recursos formarían parte de un esquema de triangulación financiera presuntamente utilizado para ocultar el origen ilícito del dinero relacionado con la operación de compra de Agronitrogenados. Según la acusación, Gilda ‘N’ habría participado como presunta prestanombres de una empresa para facilitar el movimiento de recursos sin una justificación económica o comercial.

Sin embargo, durante la audiencia, la FGR no logró acreditar que existiera un riesgo de fuga, motivo por el cual la jueza decidió mantener la libertad provisional de la imputada mientras continúa el proceso. La discusión sobre una posible modificación de las medidas cautelares quedó programada para una nueva audiencia, en la que también se revisará el avance de la investigación.

Gilda “N”, quien probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita, fue aprehendida por agentes de la #FGR, en coordinación con elementos de la @SSPCMexico y la @SEMAR_mx,… pic.twitter.com/0O3QZt8mD9 — FGR México (@FGRMexico) July 2, 2026

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LMCT