Gobierno alista endurecer medidas jurídicas por muerte de mexicano detenido por ICE

"Nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas"

Al registrarse la muerte de otro migrante mexicano detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se emprenderán medidas jurídicas más duras.

Este martes, un connacional, Lorenzo Salgado Araujo, murió tras recibir disparos por parte de un agente migratorio, mientras se realizaba un operativo en Houston. El personal del ICE justificó el crimen, al asegurar que el mexicano intentó evadir la orden para que se detuviera mientras conducía un vehículo e incluso intentó atropellar a uno de los elementos, quien fue el que disparó bajo argumento de “defensa propia”.

Al respecto, la mandataria federal comentó que ya no se recurrirá sólo a las notas diplomáticas como las que se enviaron ante otras muertes de mexicanos migrantes detenidos, ni tampoco al proceso que se planteó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Y es que mencionó que ante las acciones emprendidas con anterioridad, la administración estadounidense sólo ha respondido; sin embargo, las muertes siguen ocurriendo.

“Nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y lo que planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, a los connacionales. Entonces, estamos planteando otras medidas”, dijo.

En ese contexto, expresó su condena contra el uso de la fuerza y esos niveles de violencia.

“Nos contestan, pero de todas maneras hay otra lamentable muerte de un connacional en Estados Unidos por asuntos de detención, cuando su única falta es no tener papeles aun y cuando fueron contratados por una empresa estadounidense. Entonces, no tienen por qué estar en centros de detención o utilizar la violencia. Entonces, sí estamos preparando medidas jurídicas obviamente eh más importantes”, dijo.

Te puede interesar:

- México sube tono por caso de El Mayo: ¿quién miente... quién acuerda con crimen?

- Cae exdirector de Pemex acusado de violencia familiar

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR