Agente del ICE mata a mexicano en Houston

Momento en el que agentes migratorios de EU revisan al mexicano herido, ayer.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) mató a tiros a un ciudadano mexicano durante un operativo migratorio en Houston, Texas, luego de un enfrentamiento cuya versión oficial ya comenzó a ser cuestionada por familiares de la víctima y organizaciones civiles, que exigieron una investigación independiente y transparente.

La víctima fue identificada como Lorenzo Salgado Araujo, a quien el ICE describió como un “inmigrante indocumentado” que presuntamente intentó evadir su detención durante una “operación de control selectiva”.

El Dato: con este homicidio y el de Félix Alcorta Rodríguez, ocurrido semanas antes en Laredo, Texas, suman 16 mexicanos fallecidos bajo la custodia o en operativos del ICE.

De acuerdo con la agencia federal, Salgado Araujo embistió con su vehículo una unidad oficial, desobedeció las órdenes de los agentes y utilizó la camioneta como un arma al intentar atropellar a uno de ellos, por lo que un elemento del ICE disparó “en defensa propia”. El mexicano fue trasladado a un hospital, donde falleció.

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La versión oficial fue contradicha por su hijo, Ronaldo Salgado, quien declaró a Telemundo Houston que su padre se encontraba en la zona para contratar trabajadores cuando ocurrió el tiroteo.

Un video captado por una cámara de seguridad de un negocio cercano, revisado por la agencia Reuters, muestra a una persona tendida junto a una camioneta blanca, rodeada de agentes federales, después del incidente, aunque las imágenes no muestran el momento de los disparos.

El portavoz del Departamento de Bomberos de Houston, Rustin Rawlings, informó que los paramédicos encontraron al hombre con una herida de bala en el abdomen mientras recibía maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de ser trasladado al hospital.

No obstante, también se suma a una serie de casos recientes en los que las primeras versiones ofrecidas por autoridades migratorias han sido desmentidas posteriormente por grabaciones de video o investigaciones judiciales.

Entre ellos, figura el caso de Marimar Martínez, quien en octubre pasado fue acusada de intentar embestir con su automóvil a agentes federales. Tras sobrevivir a cinco disparos, los cargos fueron retirados cuando videos del incidente sugirieron que fueron los propios agentes quienes impactaron su vehículo.

En mayo, un fiscal de Minnesota presentó cargos contra un agente del ICE por presuntamente agredir a un ciudadano venezolano en esa misma operación.

La congresista estadounidense Sylvia García, cuyo distrito comprende la zona donde ocurrió el operativo, solicitó una investigación “completa e imparcial” y puntualizó: “La familia de la víctima, mis electores y toda la comunidad merecen una explicación completa y transparente de lo sucedido”.

Al reclamo se sumó Román Palomares, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), quien afirmó que existe un patrón preocupante en el uso de la fuerza por parte del ICE: “Hemos observado un patrón de participación del ICE en tiroteos y uso excesivo de la fuerza. Cada vez, una familia queda sin respuestas y una comunidad vive con miedo”.

El ICE informó que la investigación será encabezada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), mientras que la Policía de Houston confirmó que no participó en el operativo ni, hasta el momento, lleva a cabo una investigación paralela.

La vocera del alcalde de Houston, Mary Benton, indicó que el incidente fue consecuencia de “una operación federal”, por lo que deslindó a las autoridades municipales de cualquier participación en el operativo.