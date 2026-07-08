Morena cierra filas ante la exigencia hacia EU

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, respaldó a la Presidenta Claudia Sheinbaum en torno al caso de Ismael El Mayo Zambada y sostuvo que el Gobierno de México tiene derecho a conocer, de manera oficial, cómo se realizó el operativo mediante el cual el presunto líder del Cártel de Sinaloa (CDS) fue trasladado a Estados Unidos.

En conferencia, la dirigente afirmó que cualquier actuación de autoridades extranjeras en territorio nacional debe llevarse a cabo con estricto apego a la ley y con respeto a la soberanía de México.

El Tip: La avioneta Beechcraft King Air 1976 fue donada por el FBI a un museo para la exhibición de aviones de guerra.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, calificó como “grave” la presunta participación del FBI en el operativo en el cual el capo fue trasladado de México a EU, al advertir que, de confirmarse, podrían haberse vulnerado la soberanía nacional, la Ley de Seguridad Nacional y el tratado de extradición entre ambos países.

El coordinador de la bancada de Morena afirmó que la exhibición pública de la aeronave utilizada para el traslado del presunto líder del CDS, junto con información que atribuye al FBI la operación en territorio mexicano, es un hecho que debe esclarecerse: “El simple hecho es grave, porque se viola el tratado de extradición, la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución en materia de soberanía, dado que no pueden ingresar a suelo mexicano sin la autorización del Gobierno mexicano”.

La bancada guinda en el Senado impulsa que el Congreso de la Unión adopte una postura institucional para exigir el esclarecimiento, luego de las interrogantes planteadas ayer por la Presidenta.

La proponente, Guadalupe Chavira, envió cartas a los presidentes de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, y de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat, para solicitar que el Poder Legislativo acompañe institucionalmente la exigencia del Ejecutivo y deje de manifiesto que el país está a favor de la cooperación internacional, pero con pleno respeto al Estado de derecho.